Το φετινό μήνυμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι «Μαζί Ελέγχουμε την Υπέρταση: Μετράτε τακτικά την αρτηριακή σας πίεση, νικήστε τον σιωπηλό δολοφόνο», δίνοντας έμφαση στη σημασία της συστηματικής παρακολούθησης.

Η 17η Μαΐου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα κατά της Υπέρτασης, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τη σωστή αντιμετώπιση της αυξημένης αρτηριακής πίεσης.

Η υπέρταση αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα δημόσιας υγείας παγκοσμίως, καθώς παραμένει η κύρια αιτία πρόωρου θανάτου. Υπολογίζεται ότι περίπου 1,4 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν με υψηλή αρτηριακή πίεση, ενώ μεγάλο ποσοστό παραμένει αδιάγνωστο, παρά τη διαθεσιμότητα αποτελεσματικών και προσιτών θεραπευτικών επιλογών. Στην Ελλάδα, εκτιμάται ότι περίπου 3 εκατομμύρια πολίτες είναι υπερτασικοί, με περισσότερο από το 30% να αγνοεί την κατάστασή του, ενώ μόλις 1 στους 3 καταφέρνει να έχει ικανοποιητική ρύθμιση.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υπέρτασης, ο ΕΟΔΥ συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια ενημέρωσης του κοινού, τονίζοντας σε ανακοίνωσή του ότι η πρόληψη και ο τακτικός έλεγχος της αρτηριακής πίεσης μπορούν να σώσουν ζωές.

Αναλυτικά:

«Η 17 η Μαΐου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα κατά της Υπέρτασης με στόχο την ενημέρωση του κοινού για την πρόληψη και αντιμετώπιση της υψηλής αρτηριακής πίεσης. Το θέμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Υπέρτασης σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι «Μαζί Ελέγχουμε την Υπέρταση: Μετράτε τακτικά την αρτηριακή σας πίεση, νικήστε τον σιωπηλό δολοφόνο». Στοχεύει στη ευαισθητοποίηση του κόσμου σχετικά με την τακτική μέτρηση της αρτηριακής πίεσης.

Γιατί ο έλεγχος της υπέρτασης έχει τόση σημασία;

Η αυξημένη αρτηριακή πίεση παραμένει η κύρια αιτία πρόωρου θανάτου παγκοσμίως. Υπολογίζεται ότι 1,4 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο ζουν με υπέρταση.

Παρά τη διαθεσιμότητα αποτελεσματικών και οικονομικά προσιτών θεραπειών, πολλοί παραμένουν αδιάγνωστοι. Στην Ελλάδα, εκτιμάται ότι περίπου 3.000.000 άτομα και περισσότεροι από τους μισούς ηλικιωμένους είναι υπερτασικοί.

Το 30% δεν γνωρίζουν ότι έχουν αυξημένη αρτηριακή πίεση, ενώ μόνο 1/3 των υπερτασικών έχουν επιτύχει καλή ρύθμιση της πίεσής τους. Η υπέρταση καλείται «σιωπηλή νόσος» ή «σιωπηλός δολοφόνος» επειδή συνήθως δεν προκαλεί συμπτώματα και πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν.

Ωστόσο, είναι ο πιο κοινός και δυνητικά τροποποιήσιμος παράγοντας κινδύνου για αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, έμφραγμα, καρδιακή ανεπάρκεια, ανεύρυσμα, νεφρική νόσο και άνοια.

Η έγκαιρη διάγνωση και η σωστή αντιμετώπιση μπορούν να προλάβουν την πλειονότητα των επιπλοκών που σχετίζονται με την αυξημένη αρτηριακή πίεση. Η τακτική μέτρηση της αρτηριακής πίεσης είναι το πρώτο βήμα στην πρόληψη και στον έλεγχο της νόσου. Είναι ο μόνος τρόπος να γνωρίζουμε αν έχουμε υπέρταση. Η μέτρηση είναι απλή, γρήγορη και ανώδυνη. Μπορούμε να μετράμε την αρτηριακή μας πίεση και μόνοι μας στο σπίτι.

Η αξιολόγηση από έναν επαγγελματία υγείας είναι ωστόσο απαραίτητη για σωστή εκτίμηση και καθοδήγηση.

Παράγοντες κινδύνου για εμφάνιση υπέρτασης

Το οικογενειακό ιστορικό υπέρτασης, η ηλικία άνω των 65 ετών και συνυπάρχουσες παθήσεις όπως ο διαβήτης, η νεφρική νόσος και η αποφρακτική υπνική άπνοια αποτελούν παράγοντες κινδύνου που δεν μπορούμε να μεταβάλλουμε. Τροποποιήσιμοι παράγοντες κινδύνου αποτελούν η αυξημένη κατανάλωση αλατιού, η ανθυγιεινή διατροφή, το κάπνισμα και το άτμισμα, η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, η παχυσαρκία, η καθιστική ζωή, το χρόνιο άγχος και η ατμοσφαιρική ρύπανση.

Πρόληψη - Αντιμετώπιση

Η υπέρταση μπορεί να προληφθεί και να αντιμετωπιστεί με την υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής, με μειωμένη πρόσληψη άλατος, υγιεινή διατροφή (πλούσια σε φρούτα, λαχανικά, δημητριακά ολικής άλεσης, ξηρούς καρπούς και άπαχη πρωτεΐνη), τακτική σωματική δραστηριότητα, αποφυγή καπνίσματος, περιορισμό στην κατανάλωση αλκοόλ, διατήρηση υγιούς σωματικού βάρους και διαχείριση του άγχους.

Για όσους λαμβάνουν αγωγή για υπέρταση απαραίτητη είναι η συστηματική παρακολούθηση από τον θεράποντα ιατρό και η συνεπής λήψη της φαρμακευτικής τους αγωγής.

Ο ΕΟΔΥ με την αφορμή της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Υπέρτασης, συμμετέχει στην ευαισθητοποίηση του κοινού για τη σημασία του τακτικού ελέγχου μέτρησης της αρτηριακής πίεσης».