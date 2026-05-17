Τι συζητήθηκε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε νέα δημόσια προειδοποίηση προς το Ιράν, στον απόηχο τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, όπως αναφέρει το Skynews, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υιοθέτησε ιδιαίτερα αιχμηρή ρητορική, τονίζοντας ότι «ο χρόνος τελειώνει» και καλώντας την Τεχεράνη να κινηθεί άμεσα, διαφορετικά – όπως ανέφερε – «δεν θα της μείνει τίποτα».

Σε άλλο σημείο της ανάρτησής του υπογράμμισε με κεφαλαία γράμματα ότι «Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ!», ενισχύοντας τον δραματικό τόνο των δηλώσεών του.

Παράλληλα, είχε δημοσιεύσει νωρίτερα φωτογραφία με τη λεζάντα «ήταν η ηρεμία πριν από την καταιγίδα», μια φράση που ερμηνεύτηκε από πολλούς ως προειδοποιητικό μήνυμα για πιθανές εξελίξεις.

Οι πληροφορίες που κυκλοφορούν διεθνώς κάνουν λόγο για αυξημένη κινητικότητα και προετοιμασίες από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ σχετικά με το Ιράν, ιδιαίτερα μετά τη συμφωνία εκεχειρίας που είχε προηγηθεί τον προηγούμενο μήνα. Αν και δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για συγκεκριμένα σχέδια, οι αναφορές ενισχύουν την εικόνα έντασης στην περιοχή.

Στο διπλωματικό παρασκήνιο, ο Τραμπ και ο Νετανιάχου είχαν πρόσφατη τηλεφωνική συνομιλία, κατά την οποία συζήτησαν εκτενώς τις εξελίξεις γύρω από το Ιράν, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο.

Οι δύο ηγέτες φέρεται να συζήτησαν τις εξελίξεις γύρω από το Ιράν, καθώς και το ενδεχόμενο νέας κλιμάκωσης ή αναζωπύρωσης των εχθροπραξιών στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, ένα σενάριο που εξακολουθεί να προκαλεί έντονη ανησυχία στη διεθνή κοινότητα.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό και για πρόσφατες διεθνείς επαφές και εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένης της επίσκεψής του στην Κίνα, εντάσσοντας τη συζήτηση σε ένα ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο, αφού η επικοινωνία αυτή πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά τις επαφές και με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Αν και ο Σι δεν τοποθετήθηκε δημόσια για το περιεχόμενο των συνομιλιών τους σχετικά με το Ιράν, το κινεζικό Υπουργείο Εξωτερικών υιοθέτησε κριτική στάση απέναντι στη σύγκρουση, χαρακτηρίζοντάς την ως μια αντιπαράθεση «που δεν έπρεπε ποτέ να συμβεί και δεν έχει λόγο να συνεχίζεται».

Ο Νετανιάχου συγκαλεί συμβούλιο ασφαλείας

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται να συγκαλέσει κορυφαίους υπουργούς και στενούς συνεργάτες του, προκειμένου να εξεταστούν ζητήματα ασφάλειας, εν μέσω αυξανόμενων αναφορών ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ενδέχεται να προετοιμάζονται για νέα φάση σύγκρουσης με το Ιράν.

Κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, ο Νετανιάχου δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά όσον αφορά το Ιράν», υπογραμμίζοντας ότι το Ισραήλ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Αναφερόμενος στη συνομιλία του με τον Τραμπ, πρόσθεσε ότι αναμένει να ενημερωθεί για τις εντυπώσεις του από το ταξίδι στην Κίνα, σημειώνοντας πως «υπάρχουν πολλές πιθανότητες και είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε σενάριο».

