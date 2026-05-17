Η συζήτηση εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχούς επικοινωνίας Αθήνας και Καΐρου, με στόχο τον συντονισμό θέσεων και την ανταλλαγή εκτιμήσεων για τις γεωπολιτικές προκλήσεις στην περιοχή.

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Αιγύπτιος ομόλογός του, Μπάντρ Αμπντελατί, στο πλαίσιο της τακτικής διπλωματικής επαφής μεταξύ των δύο χωρών.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις για ζητήματα διμερούς συνεργασίας, καθώς και για τις τρέχουσες περιφερειακές εξελίξεις που συνδέονται με την αυξανόμενη ένταση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις εξελίξεις στη Λωρίδα της Γάζας και στον Λίβανο, όπου η κατάσταση παραμένει ρευστή και ιδιαίτερα ανησυχητική.