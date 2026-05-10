Ο κ. Γεραπετρίτης θα συμμετάσχει, επίσης, σε συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ με τους ομολόγους των εταίρων των Δυτικών Βαλκανίων.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, μεταβαίνει σήμερα στις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει αύριο, Δευτέρα 11 Μαΐου, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Κυριότερα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Συμβουλίου είναι η ενίσχυση της συνεργασίας με τα Δυτικά Βαλκάνια, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Προσκεκλημένη είναι η υπουργός Εξωτερικών του Καναδά, Anita Anand με την οποία θα συζητηθούν οι σχέσεις ΕΕ-Καναδά, καθώς και οι διεθνείς εξελίξεις.