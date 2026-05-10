Η διάκριση αυτή το κατατάσσει στην κορυφή των ελληνικών νησιωτικών προορισμών, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση του στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη.

Η Νίσυρος αναδεικνύεται σε έναν από τους κορυφαίους ελληνικούς προορισμούς για το 2025, σύμφωνα με το National Geographic, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή απήχηση του νησιού.

Το περιοδικό ξεχωρίζει τη Νίσυρο για το εντυπωσιακό ηφαιστειακό της τοπίο και την εμπειρία εξερεύνησης της καλντέρας, που προσφέρει μοναδικές εικόνες και δραστηριότητες στους επισκέπτες. Παράλληλα, ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην αυθεντικότητα των οικισμών της, όπως το Μανδράκι, όπου η παραδοσιακή αρχιτεκτονική συνδυάζεται με πολύχρωμα σπίτια και ιστορικές εκκλησίες.

Σημαντικά σημεία ενδιαφέροντος αποτελούν επίσης οι ιαματικές πηγές στα Λουτρά και ο ορεινός οικισμός του Εμπορειού, με το βυζαντινό κάστρο και τη θέα προς την καλντέρα. Το ενεργό ηφαίστειο του νησιού, με τελευταία έκρηξη το 1888, προσθέτει έναν σπάνιο γεωλογικό χαρακτήρα που το καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικό για ταξιδιώτες και επιστήμονες.

