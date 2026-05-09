Πηγή ζωής για περισσότερους από 75.000 κατοίκους τριών δήμων της Ηλείας και χιλιάδες καλλιεργητές αποτελεί το νερό της τεχνητής λίμνης του Πηνειού.

Για αυτό λοιπόν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, προχωρά στην ανάπτυξη περιβαλλοντικού παρατηρητηρίου στο φράγμα, με βασικό στόχο την ορθή και ουσιώδη διαχείριση του νερού, την προστασία των οικοσυστημάτων και τη διασφάλιση των ανθρωπίνων αναγκών για τις μελλοντικές γενιές, λαμβάνοντας πάντα υπόψη και τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Μάλιστα, όπως τονίζεται στην πρόσφατη απόφαση της περιφερειακής επιτροπής, την οποία παρουσιάζει το Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, «με δεδομένο ότι το φράγμα του Πηνειού είναι το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο της Ηλείας και το νερό της τεχνητής λίμνης χρησιμοποιείται για την ύδρευση, περίπου 75.000 κατοίκων των δήμων Ήλιδας, Πηνειού, Ανδραβίδας - Κυλλήνης και την άρδευση περισσοτέρων από 140.000 στρεμμάτων κρίνεται αναγκαία η συνεχής επιστημονική έρευνα και παρακολούθηση των υδάτινων πόρων των γεωγραφικών της ορίων».

Όσον αφορά στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στην ασφαλή λειτουργία των φραγμάτων τονίζεται ότι «η προσαρμογή των φραγμάτων στις νέες κλιματικές συνθήκες είναι κρίσιμη για τη βιωσιμότητα των υδάτινων πόρων και των οικοσυστημάτων τους», προσθέτοντας: «Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει άμεσα τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα του νερού, προκαλώντας ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως έντονες βροχοπτώσεις, ξηρασίες, μεταβολές στις θερμοκρασίες και αλλαγή του μικροκλίματος και των οικοσυστημικών λειτουργιών.

Οι αλλαγές αυτές μπορούν να οδηγήσουν σε υπερχειλίσεις, συσσώρευση ιζημάτων, διάβρωση των δομών των φραγμάτων και υποβάθμιση της βιοποικιλότητας στους ταμιευτήρες. Για να εξασφαλιστεί η ανθεκτικότητα των φραγμάτων, απαιτούνται σύγχρονες στρατηγικές διαχείρισης, όπως η τακτική συντήρηση, η βελτίωση των αποστραγγιστικών συστημάτων και η υιοθέτηση τεχνολογιών παρακολούθησης της ποιότητας του νερού, της διακύμανσης της στάθμης του και της δομικής ακεραιότητας των κατασκευών.

Επιπλέον, η ενίσχυση των φυσικών οικοσυστημάτων γύρω από τους ταμιευτήρες και η αποκατάσταση των ποτάμιων ροών μπορούν να συμβάλλουν στη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας και της βιωσιμότητας των υδάτινων αποθεμάτων».

Παράλληλα, σημειώνεται ότι «η έγκαιρη προσαρμογή των φραγμάτων στις μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες δεν είναι μόνο ζήτημα τεχνικής ανθεκτικότητας, αλλά και ουσιαστική προϋπόθεση για την αειφόρο διαχείριση του νερού, την προστασία των οικοσυστημάτων και τη διασφάλιση των ανθρωπίνων αναγκών για τις μελλοντικές γενιές».

Ως εκ τούτου, όπως αναφέρεται στην απόφαση, είναι αναγκαίες οι παρακάτω ενέργειες:

*Η κατανόηση και η καταγραφή των ιζηματολογικών και φυσικών διεργασιών που επηρεάζουν την ποιότητα των υδάτων στον ταμιευτήρα της λίμνης του φράγματος

*Η καθημερινή παρακολούθηση της στάθμης νερού του ταμιευτήρα με σύγχρονα μέσα, σε συνδυασμό με τα μετεωρολογικά δεδομένα της περιοχής,

*Η παρακολούθηση της διακύμανσης του υδροφόρου ορίζοντα στο κατάντη σώμα στήριξης του φράγματος και εγγύς του πόδα του, σε σχέση με τη διακύμανση της στάθμης νερού του ταμιευτήρα,

*Ο υπολογισμός του συνολικού και ωφέλιμου όγκου νερού του ταμιευτήρα,

*Η καταγραφή των μεταβολών του πυθμένα του ταμιευτήρα σε συγκεκριμένες θέσεις με την επακόλουθη μείωση της χωρητικότητάς του,

*Η παρακολούθηση της εποχικής στρωμάτωσης του ταμιευτήρα και οι φυσικοχημικές παράμετροι

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, μέσω του οποίου θα είναι καθημερινή η παρακολούθηση των αποθεμάτων του νερού, όπως και η ορθή διαχείρισή τους, ανέρχεται στο ποσό των 124.000 ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.