Αφιερωμένος στη δουλειά του, στηρίζει Μητσοτάκη, αλλά δείχνει να κινείται μεθοδικά.

Η αλήθεια είναι πως οι εσωκομματικοί του αντίπαλοι έκαναν κάθε προσπάθεια να «απαλλαγούν» πολιτικά από τον Βασίλη Κικίλια.

Τόσο όσο ήταν υπουργός Υγείας την περίοδο της πανδημίας, όσο και στη διάρκεια της θητείας του στα υπουργεία Κλιματικής Κρίσης, Τουρισμού και -τώρα- Εμπορικής Ναυτιλίας.

Δεν τα κατάφεραν όμως.

Ο ίδιος δεν σήκωσε ποτέ το γάντι, αφοσιωμένος στα καθήκοντά του και δεν αμφισβήτησε ποτέ τον πρωθυπουργό και δεν τον υπονόμευσε ακόμα και αν δικαιούται να έχει πολλά παράπονα: Από την παρακολούθηση του ιδίου και της οικογένειάς του, έως την -ανοιχτή πολλές φορές- υπονόμευσή του.

Την ίδια τακτική ακολουθεί και τώρα.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν κινείται μεθοδικά για την επόμενη μέρα, όποτε αυτή έρθει στη Νέα Δημοκρατία. Υπολογίζοντας και το τάιμινγκ...

Β.Σκ.