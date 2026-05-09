Το γεγονός ότι το σκάφος εντοπίστηκε σε ελληνικά χωρικά ύδατα έχει εντείνει το ενδιαφέρον των υπηρεσιών ασφαλείας, ενώ η υπόθεση αντιμετωπίζεται ως ιδιαίτερα ευαίσθητη λόγω των γεωπολιτικών συνθηκών στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Έντονο προβληματισμό έχουν προκαλέσει στις ελληνικές Αρχές οι έρευνες γύρω από το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, με την υπόθεση να αποκτά διεθνείς προεκτάσεις και να εξετάζεται πλέον σε πολλαπλά επίπεδα, τόσο ως προς την προέλευση όσο και ως προς τον πιθανό ρόλο του.

Το μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας εντοπίστηκε από ψαράδες σε θαλάσσια περιοχή του νησιού και στη συνέχεια περισυνελέγη και παραδόθηκε στο Λιμενικό Σώμα, το οποίο και ενημέρωσε άμεσα τις αρμόδιες στρατιωτικές και τεχνικές υπηρεσίες. Από εκείνη τη στιγμή, το drone έχει τεθεί υπό αυστηρό έλεγχο, ενώ ειδικά κλιμάκια των Ενόπλων Δυνάμεων έχουν αναλάβει την πλήρη τεχνική του ανάλυση.

Στόχος των ερευνών είναι να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για κατασκευή που σχετίζεται με στρατιωτικές επιχειρήσεις, συστήματα επιτήρησης ή άλλου τύπου αποστολές, καθώς η τεχνολογία των μη επανδρωμένων θαλάσσιων οχημάτων χρησιμοποιείται πλέον ευρέως τόσο σε στρατιωτικά όσο και σε ερευνητικά ή επιχειρησιακά πεδία.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο ενδεχόμενο το drone να συνδέεται με επιχειρήσεις που σχετίζονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ή ασφαλές συμπέρασμα για την προέλευση και τον σκοπό του. Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα σενάρια, από πιθανή τεχνική αστοχία ή παρέκκλιση πορείας, έως και πιο σύνθετες επιχειρησιακές εκδοχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το drone φέρει χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε σύγχρονα συστήματα επιφανείας, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επιτήρηση, συλλογή δεδομένων ή ακόμη και επιχειρησιακές αποστολές σε θαλάσσιο περιβάλλον.

«Άγνωστος υβριδικός πόλεμος»

Ο αεροναυπηγός και εκδότης του περιοδικού «Πτήση», Φαίδων Καραϊωσηφίδης, τοποθετεί το περιστατικό με το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο υβριδικού πολέμου, συνδεδεμένου με τη σύγκρουση στην Ουκρανία, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Όπως ανέφερε, το συγκεκριμένο εύρημα αποτελεί «απτό δείγμα ενός άγνωστου υβριδικού πολέμου» που δεν περιορίζεται στο ουκρανικό μέτωπο, αλλά επεκτείνεται και στη Μεσόγειο. Σύμφωνα με την εκτίμησή του, το τελευταίο διάστημα καταγράφεται έντονη δραστηριότητα με χρήση μη επανδρωμένων συστημάτων – τόσο εναέριων όσο και θαλάσσιων – τα οποία φέρονται να έχουν χρησιμοποιηθεί σε επιθέσεις εναντίον πλοίων ρωσικών συμφερόντων, κυρίως του λεγόμενου «σκιώδους στόλου», που εμπλέκεται στη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου υπό καθεστώς κυρώσεων.

Ο ίδιος σημείωσε ότι το περιστατικό της Λευκάδας μπορεί να εντάσσεται σε αυτή τη νέα επιχειρησιακή πραγματικότητα, όπου παρόμοια συστήματα χρησιμοποιούνται κατά ομάδες για να αυξάνουν την πίεση και να υπερφορτώνουν την άμυνα στόχων, κυρίως πλοίων στρατιωτικού ή εμπορικού χαρακτήρα. Παράλληλα, ανέφερε ότι ανάλογες επιχειρήσεις έχουν ήδη συνδεθεί με σημαντικές απώλειες του ρωσικού στόλου στη Μαύρη Θάλασσα.

Αναφορικά με το πώς το drone κατέληξε στο Ιόνιο, υπογράμμισε ότι δεν υπάρχουν προς το παρόν επίσημα στοιχεία, ωστόσο εξέφρασε την εκτίμηση ότι τέτοιου τύπου συστήματα ενδέχεται να μεταφέρονται με εμπορικά πλοία και να ενεργοποιούνται στη συνέχεια στη θάλασσα, έχοντας ήδη προγραμματισμένη αποστολή ή δυνατότητα αυτόνομης και ημι-αυτόνομης λειτουργίας μέσω δορυφορικής ζεύξης.

Όπως εξήγησε, ο έλεγχος αυτών των συστημάτων δεν είναι απαραίτητα συνεχής σε πραγματικό χρόνο, αλλά μπορεί να βασίζεται σε προγραμματισμό και περιοδική επιτήρηση από χειριστή. Σε περίπτωση απώλειας σήματος, όπως εκτιμά ότι πιθανόν συνέβη στο συγκεκριμένο περιστατικό, το σκάφος μπορεί να συνεχίσει την πορεία του ανεξέλεγκτα έως την εξάντληση ή την ακινητοποίησή του.

Ο κ. Καραϊωσηφίδης επισήμανε επίσης ότι τέτοια θαλάσσια drones μπορεί να φέρουν σημαντικό εκρηκτικό φορτίο, με δυνατότητα πρόκλησης σοβαρών ζημιών ακόμη και σε μεγάλα πλοία, εφόσον επιβεβαιωθεί η ύπαρξή του.

Τέλος, αναφερόμενος στον αρχικό χειρισμό του περιστατικού, σημείωσε ότι η αβεβαιότητα για τη φύση του αντικειμένου οδήγησε σε καθυστερημένες ή μη ενδεδειγμένες αντιδράσεις, ενώ τόνισε ότι παρόμοια περιστατικά έχουν ήδη καταγραφεί σε χώρες της Μαύρης Θάλασσας, όπως η Τουρκία, η Βουλγαρία και η Ρουμανία, γεγονός που – όπως είπε – καταδεικνύει ότι πρόκειται για μια πλέον γνωστή και εξελισσόμενη κατηγορία επιχειρησιακών μέσων.

«Αν ξέραμε πως έχει εκρηκτικά δε θα το παίρναμε»

Ο Δημήτρης και ο Παναγιώτης Ζόγκος είναι τα δύο αδέρφια που ζουν στη Βασιλική και εντόπισαν το drone στη Λευκάδα. Οι ίδιοι αποκαλύπτουν πώς πήραν το drone και ότι αν γνώριζαν πως έχει εκρηκτικά δε θα το πλησίαζαν.

«Φύγαμε στις 5 το πρωί της Πέμπτης από τη Βασιλική, περίπου στις 6 περάσαμε στο κτίριο Δουκάτο ήταν νύχτα ακόμα δεν είχε ξημερώσει καλά και βλέπουμε ένα μαύρο πράγμα, εκεί στο Ακρωτήριο. Λέω κάποιος ψαράς θα είναι που ψαρεύει και δεν έχει φώτα και αυτό έκανε κύκλους γύρω γύρω. Ήταν 50 με 100 μέτρα μακριά από το ακρωτήριο Δουκάτο, είχε τρακάρει με την πλώρη πάνω στα βράχια.

Στην αρχή το είδαμε που έκανε κύκλους. Το είδαμε δεν ξέραμε πως είναι τέτοιο πράγμα, λέμε κάποιος θα ψαρεύει και πήγαμε και σηκώσαμε τα δίκτυα στο Πόρτο Κατσίκι και γυρίσαμε μετά από δυο ώρες. Και μετά από δύο ώρες που γυρίσαμε περάσαμε το Ακρωτήρι, ήταν και δυο Βούλγαροι που ψαρεύανε με καλαμίδια και μας φωνάζουν και μας λένε αυτό το σκάφος δεν έχει καπετάνιο και ήταν με την πλώρη επάνω στα βράχια και η μηχανή δούλευε». Ο κ. Ζάγκος τόνισε πως το drone το είχαν δει αρχικά στις 5:30 το πρωί να περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό του και δύο ώρες μετά τοι ξαναείδαν. Δεν υπήρχε σπηλιά όπως είχε αρχικά ειπωθεί.

Στην ερώτηση αν η μηχανή του λειτουργούσε ο ίδιος απαντά: «Η μηχανή δούλευε συνέχεια και εδώ που το φέραμε στη Βασιλική δούλευε. Το απόγευμα που το πήρε το Λιμεναρχείο δούλευε δεν μπορούσαν να το σταματήσουν».

Στη συνέχεια είπε πως έπιασαν το drone: «Ρίξαμε ένα σχοινί έξω στα παιδιά που ψαρεύανε και το δέσανε από την πλώρη, το τραβήξαμε με σχοινί και το βγάλαμε ανοιχτά και μετά το ρυμουλκήσαμε με το καΐκι και το φέραμε Βασιλική. Μετά πήραμε τηλέφωνο στο Λιμεναρχείο, τους περιγράψαμε πως είναι αυτό το πράγμα, λέμε εμείς το δέσαμε και μας είπε το Λιμεναρχείο πηγαίνετε στη Βασιλική και θα έρθουμε να το πάρουμε. Δεν μας ενημέρωσε κανείς πως είχε εκρηκτικά αλλιώς δεν θα το παίρναμε».

