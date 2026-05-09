Την ερχόμενη Τρίτη εισάγεται προς επεξεργασία, στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο: «Αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου και άλλες διατάξεις», που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή και αναμένεται να τεθεί προς συζήτηση και ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής τη μεθεπόμενη εβδομάδα.
Αντικείμενο του νομοσχεδίου:
α) η αναμόρφωση της εξ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής και της νόμιμης μοίρας,
β) η αναθεώρηση του συστήματος για την ευθύνη του κληρονόμου για τις υποχρεώσεις της κληρονομίας,
γ) η αναβάθμιση του θεσμού της δικαστικής εκκαθάρισης κληρονομίας,
δ) η απλοποίηση της διευθέτησης των σχέσεων των συγκληρονόμων,
ε) η εισαγωγή των νέων θεσμών κληρονομικού δικαίου, ήτοι των κληρονομικών συμβάσεων αιτία θανάτου, των κληρονομικών συμβάσεων παραίτησης από μελλοντικά δικαιώματα στην κληρονομία και
στ) η κατάργηση θεσμών του κληρονομικού δικαίου που έχουν περιπέσει σε αχρησία.