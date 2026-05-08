Έπιστρέφει τη Δευτέρα στο πόστο της η παρουσιάστρια.

Επιστρέφει, περίπου 40 ημέρες, μετά τη γέννηση της κόρης της, στο τηλεοπτικό πλατό της «Super Katerina», η Κατερίνα Καινούργιου.

Η παρουσιάστρια, που τους τελευταίους μήνες απείχε από τις τηλεοπτικές υποχρεώσεις της προκειμένου να αφιερωθεί στη νεογέννητη κόρη της και στη νέα καθημερινότητα της μητρότητας, ενημέρωσε τους τηλεθεατές για την επιστροφή της, την προσεχή Δευτέρα 11 Μαϊου.

«Μου λείψατε. Τα λέμε λοιπόν ξανά την Δευτέρα στις 10:00 στη Super Κατερίνα. Ανυπομονώ», έγραψε χαρακτηριστικά στα stories της, δημοσιεύοντας παράλληλα και το trailer της επιστροφής της.