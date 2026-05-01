Η εμπειρία της μητρότητας φαίνεται να την έχει επηρεάσει βαθιά, με την ίδια να επιλέγει να περάσει αυτή τη σημαντική ημέρα σε πιο ήρεμο και οικογενειακό κλίμα.

Ιδιαίτερα ξεχωριστή ήταν η φετινή Πρωτομαγιά για την Κατερίνα Καινούργιου, καθώς γιόρτασε τα γενέθλιά της για πρώτη φορά έχοντας στην αγκαλιά της την νεογέννητη κόρη της.

Η μικρή, που ήρθε στον κόσμο στις αρχές Απριλίου και θα πάρει το όνομα Ξένια, έχει ήδη φέρει σημαντικές αλλαγές στην καθημερινότητα και τις προτεραιότητες της παρουσιάστριας, η οποία βιώνει μια νέα, έντονα συναισθηματική περίοδο μαζί με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Θέλοντας να μοιραστεί τη χαρά και τη συγκίνησή της, η παρουσιάστρια έκανε μια προσωπική ανάρτηση στα social media αμέσως μετά τα μεσάνυχτα, επισημαίνοντας πως τα φετινά της γενέθλια δεν είναι απλώς μια ακόμη επέτειος, αλλά η αρχή ενός εντελώς νέου κεφαλαίου στη ζωή της.