Η σύγκρουση, που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου έπειτα από επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά της Τεχεράνης, έχει προκαλέσει χιλιάδες θύματα, κυρίως στο Ιράν και τον Λίβανο, ενώ συνεχίζει να επηρεάζει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία.

Το Ιράν έστειλε την τελευταία πρότασή του για διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες στους Πακιστανούς μεσολαβητές χθες, Πέμπτη, μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, ο στρατιωτικός και διπλωματικός αναλυτής Alexandru Hudisteanu δήλωσε: «Νομίζω ότι τα μέρη συμμετέχουν σε σωστές διαπραγματεύσεις, οι οποίες πιστεύω ότι προχωρούν», είπε. «Οι διπλωματικές προσπάθειες δεν έχουν σταματήσει, αλλά και οι δύο πλευρές θα πιέσουν για μια αξιόπιστη στρατιωτική επιλογή σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν».

Ο Hudisteanu δήλωσε ότι ενώ οι ΗΠΑ έχουν φέρει πιο ακριβείς πυραύλους στην περιοχή, οι τακτικές τους δεν θα αλλάξουν σημαντικά από ό,τι έχει παρατηρηθεί τους τελευταίους μήνες. Η επιλογή της αποστολής στρατιωτών στο έδαφος φαίνεται όλο και πιο απίθανη, δεδομένου ότι το «παράθυρο ευκαιρίας» της Ουάσιγκτον μειώθηκε σημαντικά.

Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ξεκαθαρίσει ότι ο ναυτικός αποκλεισμός της Τεχεράνης θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι το Ιράν να αποδεχθεί μια συμφωνία που θα ικανοποιεί τις ανησυχίες της Ουάσινγκτον σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Ο Τραμπ απέρριψε πρόσφατα ιρανική πρόταση που προέβλεπε αρχικά το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού, μεταθέτοντας τις συνομιλίες για το πυρηνικό ζήτημα σε επόμενο στάδιο. Παράλληλα, η CENTCOM φέρεται να έχει ετοιμάσει σχέδιο για μια σύντομη αλλά ισχυρή στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, με στόχο να αρθεί το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις.

Οι επιθέσεις αυτές εκτιμάται ότι θα στοχεύσουν κυρίως υποδομές, ενώ στη συνέχεια οι ΗΠΑ θα επιδιώξουν να πιέσουν την ιρανική ηγεσία να επιστρέψει στο τραπέζι των συνομιλιών, επιδεικνύοντας μεγαλύτερη ευελιξία.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη δηλώνει πρόθυμη για διάλογο, απορρίπτοντας ωστόσο κάθε μορφή πίεσης ή επιβολής. Ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας, Γκολμαχοσέιν Μοχσενί Ετζεΐ, τόνισε ότι το Ιράν δεν αποφεύγει τις διαπραγματεύσεις, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί πολιτικές που επιβάλλονται μέσω απειλών.

Όπως ανέφερε, η χώρα δεν επιθυμεί τη συνέχιση του πολέμου ούτε εγκρίνει τη σύγκρουση, ωστόσο δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τις αρχές και τις αξίες της υπό πίεση. Από την πλευρά του, ο Τραμπ είχε προειδοποιήσει τους Ιρανούς να «συνετιστούν άμεσα».

Παρότι από τις 8 Απριλίου ισχύει κατάπαυση πυρός, οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν τον αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών, ως απάντηση στον περιορισμό της διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ — μια κρίσιμη θαλάσσια οδό από την οποία περνούσε πριν τον πόλεμο περίπου το 20% των παγκόσμιων υδρογονανθράκων.

Ο Ετζεΐ υποστήριξε επίσης ότι οι ΗΠΑ δεν αποκόμισαν ουσιαστικά οφέλη από τη σύγκρουση, επισημαίνοντας πως το Ιράν δεν πρόκειται να υποχωρήσει στις διαπραγματεύσεις.