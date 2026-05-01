Παρουσία πλήθους κόσμου και σε κλίμα οδύνης τελέστηκε η νεκρώσιμη ακολουθία και η κηδεία του 13χρονου αγοριού που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο με πατίνι στα Μακρίσια του δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων στην Ηλεία.

Στην κηδεία, παρών ήταν και ο 53χρονος οδηγός του αυτοκινήτου που εμπλέκεται στο τροχαίο δυστύχημα, ο οποίος γνώριζε το παιδί. Μάλιστα όπως ανέφεραν στο ΕΡΤnews άτομα από το περιβάλλον του παραμένει σοκαρισμένος.

Υπενθυμίζεται ότι ο 53χρονος συνελήφθη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος. Το αλκοτέστ στο οποίο υπεβλήθη βγήκε καθαρό, ενώ σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες τέλεσης του δυστυχήματος διενεργούν οι αστυνομικοί του ΑΤ Κρεστένων.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 7:30μ.μ. της Τετάρτης (29/4) στον κεντρικό δρόμο του χωριού. Ο 13χρονος κατέβαινε τον δρόμο με έναν φίλο του με ηλεκτρικό πατίνι. Το ένα παιδάκι πρόλαβε να αποφύγει το αυτοκίνητο που ερχόταν από την αντίθετη πλευρά, ωστόσο ο 13χρονος προσπάθησε να αποφύγει ένα σταθμευμένο όχημα με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μετωπικά με το αγροτικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 53χρονος. Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη με αποτέλεσμα να πέσει αιμόφυρτος στο οδόστρωμα.

Ακολούθησε η διακομιδή του στη Νοσηλευτική Μονάδα Κρεστένων. Κατά τη διάρκεια της διακομιδής του, οι διασώστες έκαναν μεγάλες προσπάθειες ανάνηψης, το ίδιο και οι γιατροί και οι νοσηλευτές στο νοσοκομείο, όπου για περίπου μιάμιση ώρα, έδωσαν μάχη προκειμένου να καταφέρουν και να το επαναφέρουν στη ζωή, ωστόσο δυστυχώς το παιδί υπέκυψε στα τραύματά του.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πάρα πολλοί φίλοι, συμμαθητές, συγγενείς πέρασαν από το σημείο του δυστυχήματος, άφησαν κεριά και λουλούδια. Στο σχολείο μάλιστα χθες πήγε και ψυχολόγος καθώς το κλίμα ήταν πάρα πολύ βαρύ για τους συμμαθητές του.

Στην ΕΡΤ Πύργου, είχε μιλήσει ο γιατρός και επιστημονικός διευθυντής της Νοσηλευτικής Μονάδας Κρεστένων, Γιάννης Μιχόπουλος, ο οποίος μίλησε για τη μεγάλη προσπάθεια που έγινε προκειμένου να σωθεί το παιδί.

«Ήταν ένα παιδάκι που το γνώριζα από την ημέρα που γεννήθηκε. Ερχόταν με τη γιαγιά του στο ιατρείο. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Το παιδάκι ήρθε με το ΕΚΑΒ ήδη με μυδρίαση, άσφυγμο- ουσιαστικά, κλινικά νεκρό. Από ό,τι μου ανέφερε ο διασώστης, είχε ήδη ξεκινήσει την ανάνηψη στην περιοχή που έγινε το συμβάν και είχε ήδη προηγηθεί από έναν νοσηλευτή που ήταν στο σημείο. Έγινε κι εδώ σε μας ΚΑΡΠΑ για σχεδόν μία ώρα κι ένα τέταρτο. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάτι… Δεν μπορέσαμε να το επαναφέρουμε το παιδί. Είναι πάντα ένα θλιβερό γεγονός να βλέπεις μικρά παιδιά να “φεύγουν” έτσι και ιδιαίτερα από ένα τροχαίο», δήλωσε.

Πηγή ΕΡΤ