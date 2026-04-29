Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 18:00 στα Μακρίσια Ηλείας.

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (29/04) στα Μακρίσια Ηλείας, καθώς ο 13χρονος που τραυματίστηκε σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι έχασε τη μάχη με τη ζωή.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο 13χρονος κινούταν από την περιοχή του προφήτη Ηλία προς το κέντρο του χωριού, όταν εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα και συκρούστηκε μετωπικά με κινούμενο όχημα στην προσπάθειά του να αποφύγει σταθμευμένο όχημα.

Ενώ οι αρχικές αναφορές έκαναν λόγο για σοβαρό τραυματισμό, ο άτυχος 13χρονος μεταφέρθηκε στο ΓΝ Κρεστένων όπου διαπιστώθηκε τον θάνατό του.

Προανάκριση για το τραγικό δυστύχημα που βύθισε στο πένθος την περιοχή διενεργεί το ΑΤ Κρεστένων.

Με πληροφορίες του ilialive.gr