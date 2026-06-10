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Ένας νεκρός και δύο αγνοούμενοι σε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο ενός τάνκερ.

Το Κέντρο Θαλάσσιων Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι έλαβε αναφορά για εκδήλωση πυρκαγιάς σε δεξαμενόπλοιο, 20 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της πόλης Σοχάρ στο Ομάν.

Η υπηρεσία ανέφερε ότι από το περιστατικό υπάρχει ένας νεκρός, ενώ δύο μέλη του πληρώματος αγνοούνται.

«Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο δεξαμενόπλοιου και βρίσκονται στο σημείο συνδράμοντας στην εκκένωση του πληρώματος. Το πλοίο αναφέρει 1 απώλεια και 2 αγνοούμενα μέλη πληρώματος», πρόσθεσε η υπηρεσία στην αμερικανική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

{https://x.com/UK_MTO/status/2064642880266736090}

Το UKMTO σημείωσε ότι δεν έχουν αναφερθεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις, με τις αρχές να διερευνούν το περιστατικό.