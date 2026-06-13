Από τους συνολικά 104 αγώνες της διοργάνωσης, οι 78 θα διεξαχθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μία ημέρα μετά την έναρξη του τουρνουά στο Μεξικό και λίγες ώρες μετά τον πρώτο αγώνα στον Καναδά, το Μουντιάλ 2026 έκανε την Παρασκευή πρεμιέρα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον βασικό συνδιοργανωτή της διοργάνωσης, με την έναρξη της αναμέτρησης της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ απέναντι στην Παραγουάη.

Στο SoFi Stadium του Λος Άντζελες, χωρητικότητας άνω των 70.000 θεατών και έδρα των ομάδων NFL Λ.Α Ραμς και Λ.Α. Τσάρτζερς, ο Αμερικανός επιθετικός Φολαρίν Μπαλογκούν πραγματοποίησε τη σέντρα της αναμέτρησης στις 18:02 τοπική ώρα (01:02 ώρα Ελλάδας, Σάββατο).

{https://x.com/katydailybrasil/status/2065605733102637373}

Οι Ηνωμένες Πολιτείες φιλοξενούν ξανά τη μεγάλη γιορτή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, 32 χρόνια μετά τη διοργάνωση του 1994, η οποία είχε διεξαχθεί αποκλειστικά στο αμερικανικό έδαφος. Αυτή τη φορά μοιράζονται τη διοργάνωση με το Μεξικό και τον Καναδά, σε ένα τουρνουά που έχει αποκτήσει πρωτόγνωρες διαστάσεις, με διάρκεια πέντε εβδομάδων και συμμετοχή 48 εθνικών ομάδων, αριθμό διπλάσιο σε σχέση με το 1994.

Από τους συνολικά 104 αγώνες της διοργάνωσης, οι 78 θα διεξαχθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μπροστά σε χιλιάδες φιλάθλους ντυμένους στα κόκκινα και λευκά, χρώματα που μοιράζονται οι δύο αντίπαλες ομάδες, προηγήθηκε τελετή έναρξης σε δύο μέρη.

{https://x.com/KatyPerryFrance/status/2065603816662204530}

{https://x.com/PanAmPost_es/status/2065608451577778500}

Ο ράπερ Future εμφανίστηκε επί σκηνής, πλαισιωμένος από freestyle performers, μπροστά σε ένα γιγαντιαίο φουσκωτό ομοίωμα του διάσημου τροπαίου. Ακολούθησε παρέλαση σημαιών και στη συνέχεια η ποπ σταρ Κέιτι Πέρι ερμήνευσε το τραγούδι «Wonder», παρουσία προσωπικοτήτων του Χόλιγουντ, μεταξύ των οποίων η Χάλι Μπέρι και ο Τομ Κρουζ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεν παρέστη στην εκδήλωση, εκπροσωπούμενος από τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.