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Σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ, η παράταση δεν αφορά στην καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών.

Παρατείνεται μέχρι την Πέμπτη 10 Σεπτεμρβίου 2026 η προθεσμία υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) του e-ΕΦΚΑ, ιδιωτικού τομέα μισθολογικής περιόδου Ιουλίου 2026 και δημοσίου τομέα μισθολογικής περιόδου Ιουνίου 2026.

Η παράταση αφορά σε όλες τις κατηγορίες εργοδοτών (κοινών επιχειρήσεων, οικοδομοτεχνικών έργων και Δημοσίου), η οποία λήγει τη Δευτέρα 31.08.2026.

Σύμφωνα με τον eΕΦΚΑ η παράταση χορηγείται λόγω της προγραμματισμένης προσωρινής μη διαθεσιμότητας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας υποβολής Α.Π.Δ. e-Ε.Φ.Κ.Α. κατά το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου 2026, στο πλαίσιο των εργασιών για την επικείμενη ένταξη σε παραγωγική λειτουργία του υποσυστήματος οφειλών του Κ.Ε.Α.Ο.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω παράταση δεν αφορά στην καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι και τη Δευτέρα 31.08.2026.