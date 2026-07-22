Στη νέα ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ και τους λοιπούς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που αφορούν χρονικά διαστήματα έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη νέα ρύθμιση των ασφαλιστικών οφειλών προς τον e-ΕΦΚΑ σε έως 72 μηνιαίες δόσεις, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, αγρότες και εργοδότες να τακτοποιήσουν ληξιπρόθεσμα χρέη που δημιουργήθηκαν έως το τέλος του 2023.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews, ήδη έχουν υποβληθεί περίπου 2.500 αιτήσεις τις πρώτες ώρες λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Η ρύθμιση θεσπίστηκε με το άρθρο 22 του ν. 5313/2026 και οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση των 72 δόσεων

Σύμφωνα με την ανάλυση της ΕΝΥΠΕΚΚ, στη νέα ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ και τους λοιπούς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που αφορούν χρονικά διαστήματα έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023, υπό την προϋπόθεση ότι δεν τελούσαν σε ενεργή ρύθμιση στις 21 Απριλίου 2026 και δεν έχουν υπαχθεί σε άλλο καθεστώς ρύθμισης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν, κατόπιν επιλογής του οφειλέτη, και οφειλές που κατά την ημερομηνία της αίτησης βρίσκονται σε αναστολή πληρωμής.

Βασική προϋπόθεση για την υπαγωγή είναι ο οφειλέτης να μην έχει άλλες ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές εκτός ρύθμισης. Εφόσον υπάρχουν οφειλές που δημιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά, αυτές πρέπει να έχουν εξοφληθεί ή να έχουν υπαχθεί στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Σε διαφορετική περίπτωση δεν είναι δυνατή η ένταξη στη ρύθμιση των 72 δόσεων.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), για τις οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ και τους λοιπούς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης των οποίων η είσπραξη υπάγεται στην αρμοδιότητα του ΚΕΑΟ. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2026.

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Όροι, δόσεις και απώλεια της ρύθμισης

Οι οφειλές μπορούν να ρυθμιστούν σε έως 72 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο ποσό δόσης τα 30 ευρώ. Με την υπαγωγή στη ρύθμιση η βασική οφειλή κεφαλαιοποιείται και επιβαρύνεται με το επιτόκιο που προβλέπεται από τις διατάξεις της πάγιας ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής δόσης επιβάλλεται η προβλεπόμενη μηνιαία προσαύξηση.

Η υπαγωγή στη ρύθμιση ολοκληρώνεται με την εμπρόθεσμη καταβολή της πρώτης δόσης, η οποία πρέπει να εξοφληθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της αίτησης. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Η ρύθμιση συνοδεύεται από σειρά ευεργετημάτων για τους συνεπείς οφειλέτες. Μεταξύ άλλων, χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, αναστέλλεται η ποινική δίωξη για οφειλές προς τους ασφαλιστικούς φορείς, αναστέλλεται η εκτέλεση επιβληθείσας ποινής, καθώς και η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών και ακινήτων. Παράλληλα, αναστέλλεται η παραγραφή των οφειλών που έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση για όσο διάστημα αυτή παραμένει σε ισχύ.

Η ρύθμιση χάνεται εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλει δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή καθυστερήσει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών τις δύο τελευταίες δόσεις της ρύθμισης. Απώλεια της ρύθμισης επέρχεται επίσης όταν δεν εξοφλούνται ή δεν ρυθμίζονται νόμιμα οι νέες ασφαλιστικές οφειλές που δημιουργούνται κατά τη διάρκειά της.

Σύμφωνα με την ΕΝΥΠΕΚΚ, ακόμη και μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση, οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης διατηρούν το δικαίωμα να εγγράφουν υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, να μην χορηγούν ασφαλιστική ενημερότητα για μεταβίβαση ακινήτων στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος, καθώς και να προβαίνουν σε συμψηφισμό απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του Δημοσίου μέχρι του ύψους των οφειλών του.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΚΕΑΟ, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ ανέρχονται σε περίπου 51,8 δισ. ευρώ, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένοι αδυνατούν να αποκτήσουν ασφαλιστική ενημερότητα ή να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω των χρεών τους. Η νέα ρύθμιση αποτελεί μία ακόμη δυνατότητα τακτοποίησης των οφειλών, υπό την προϋπόθεση της συνεπούς τήρησης των όρων που προβλέπει ο νόμος.