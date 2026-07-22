Ούτε από τον πρωθυπουργό ούτε από τους δημοσιογράφους που εξύμνησαν την εξαγγελία του.

Τελικά το περίφημο ασυμβίβαστο υπουργού-βουλευτή που εξήγγειλε μετά βαΐων και κλάδων ως το μέτρο που θα ενταφιάζει το ρουσφέτι και το πελατειακό κράτος αποσύρθηκε και επισήμως από την ατζέντα της συνταγματικής αναθεώρησης.

Χωρίς καμία αυτοκριτική. Ούτε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη που το παρουσίασε σε μια ...θριαμβευτική παρουσία, ούτε από τα μέσα και κυρίως τους συναδέλφους που το στήριξαν ως ...τομή για ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος.

Η επίσημη δικαιολογία για την απόσυρση είναι ότι ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί στο πολίτευμα που έχει η χώρα αλλά σε μια Προεδρική Δημοκρατία!

Συγγνώμη, αυτό δεν το γνώριζαν ο πρωθυπουργός και το επιτελείο του πριν το εξαγγείλουν; Ή μπροστά στην απελπισία τους για τις διώξεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν τους ένοιαξε ούτε αυτό;

Ποιο είναι το χειρότερο από τα δυο;

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Β.Σκ.