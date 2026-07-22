Ο ποινικολόγος βρέθηκε γυμνός, σε εμβρυακή στάση και μέσα σε λίμνη αίματος, ενώ τα ρούχα του ήταν σκορπισμένα στον χώρο.

Αίσθηση προκαλεί η είδηση του θανάτου του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός το βράδυ της Τρίτης 22 Ιουλίου μέσα στο δικηγορικό του γραφείο στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου 158.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον άτυχο δικηγόρο βρήκαν οι δύο ανήλικες κόρες του, οι οποίες ειδοποίησαν αμέσως τις Αρχές. Ο αδελφός του θύματος, φτάνοντας στο σημείο, δήλωσε στους δημοσιογράφους πως τον αναζητούσε από το μεσημέρι, χωρίς όμως να καταφέρει να επικοινωνήσει μαζί του.

Ο ποινικολόγος βρέθηκε γυμνός, σε εμβρυακή στάση και μέσα σε λίμνη αίματος, ενώ τα ρούχα του ήταν σκορπισμένα στον χώρο. Παρά τα ευρήματα αυτά, οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν πως δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης στην είσοδο του γραφείου.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που απέκλεισαν την περιοχή, καθώς και κλιμάκια της ΕΛ.ΑΣ. που διεξάγουν έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος.

Αν και υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για εγκληματική ενέργεια, οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα στο πλαίσιο της προανάκρισης. Παράλληλα, έχει ενημερωθεί ιατροδικαστής και έχει δοθεί εντολή να παραμείνει ο χώρος ανέπαφος μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών, ενώ αναμένεται η επίσημη ενημέρωση για τα αίτια του θανάτου.