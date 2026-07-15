Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τη μηχανή, με αποτέλεσμα ο οδηγός της να χάσει τη ζωή του.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Μεσογείων, με θύμα έναν διανομέα που κινούνταν με τη μοτοσικλέτα του στο ρεύμα ανόδου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, λίγο μετά τη 01:00, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής, Ι.Χ. συγκρούστηκε με τη μηχανή, με αποτέλεσμα ο οδηγός της να χάσει τη ζωή του.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας, όπου απέκλεισαν το σημείο για αρκετή ώρα, ενώ διεξάγονται έρευνες για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

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