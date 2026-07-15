Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Μεσογείων, με θύμα έναν διανομέα που κινούνταν με τη μοτοσικλέτα του στο ρεύμα ανόδου.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, λίγο μετά τη 01:00, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής, Ι.Χ. συγκρούστηκε με τη μηχανή, με αποτέλεσμα ο οδηγός της να χάσει τη ζωή του.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας, όπου απέκλεισαν το σημείο για αρκετή ώρα, ενώ διεξάγονται έρευνες για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.
{https://exchange.glomex.com/video/v-djyvhmlburyh?integrationId=40599y14juihe6ly}