Η CrediaBank δεν θα εισπράξει τίμημα από τη συγκεκριμένη συναλλαγή, καθώς πρόκειται για διάθεση υφιστάμενων μετοχών από τη Thrivest.

Στην ιδιωτική τοποθέτηση 333.333.333 μετοχών της CrediaBank, που αντιστοιχούν στο 16,7% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, προχώρησε η Thrivest Holding Ltd, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που μετέδωσε το Dnews.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η συμμετοχή της Thrivest στο μετοχικό κεφάλαιο της CrediaBank διαμορφώνεται πλέον στο 24%, με την εταιρεία να παραμένει ο μεγαλύτερος ιδιώτης μέτοχος της τράπεζας.

Η διάθεση των μετοχών πραγματοποιήθηκε μέσω διαδικασίας Accelerated Book Building (ABB), η οποία ξεκίνησε μετά το κλείσιμο της χρηματιστηριακής αγοράς στις 14 Ιουλίου 2026. Ως Διεθνείς Συντονιστές και Συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών ενήργησαν οι UBS Europe SE, Morgan Stanley Europe SE, Euroxx και Pantelakis Securities.

Η CrediaBank δεν θα εισπράξει έσοδα από τη συναλλαγή, καθώς πρόκειται για διάθεση υφιστάμενων μετοχών που κατείχε η Thrivest και όχι για έκδοση νέων τίτλων.

Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η Morgan Stanley Europe SE και η UBS Europe SE παραιτήθηκαν από το δικαίωμά τους να επικαλεστούν την υποχρέωση μη μεταβίβασης μετοχών (lock-up) της Thrivest, η οποία είχε συνδεθεί με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της CrediaBank που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα εντός του έτους. Η σχετική περίοδος είχε αρχίσει την 1η Απριλίου 2026 και προβλεπόταν να διαρκέσει 180 ημέρες.

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Μετά την ολοκλήρωση της ιδιωτικής τοποθέτησης, η Thrivest ανέλαβε νέα δέσμευση μη διάθεσης πρόσθετων μετοχών της CrediaBank για χρονικό διάστημα 90 ημερών, με την επιφύλαξη των συνήθων εξαιρέσεων.

Ισχυρή διεθνής ζήτηση και υπερκάλυψη σε 20 λεπτά

Ιδιαίτερα ισχυρό ήταν, σύμφωνα με πληροφορίες, το ενδιαφέρον της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας για τη συναλλαγή, η οποία δρομολογήθηκε έπειτα από έντονες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος (reverse enquiries) από διεθνείς μακροπρόθεσμους επενδυτές (long-only).

Η διαδικασία βολιδοσκόπησης της αγοράς (wall-crossing) κατέδειξε ζήτηση που υπερέβαινε σημαντικά το αρχικά σχεδιαζόμενο μέγεθος της συναλλαγής. Παράλληλα, ενδιαφέρον εκδηλώθηκε από βασικούς επενδυτές (anchor investors) υψηλής πιστοληπτικής ποιότητας (blue-chip), δημιουργώντας από νωρίς θετικές προϋποθέσεις για την έκβαση της τοποθέτησης.

Ενδεικτικό της ζήτησης είναι ότι το βιβλίο προσφορών καλύφθηκε μέσα σε μόλις 20 λεπτά από την ανακοίνωση της συναλλαγής, ενώ κατά το κλείσιμό του είχε καταγραφεί πολλαπλάσια υπερκάλυψη.

Η ισχυρή συμμετοχή της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας επέτρεψε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, την αύξηση του μεγέθους της συναλλαγής κατά 20%, στα 300 εκατ. ευρώ, έναντι αρχικού σχεδιασμού για 250 εκατ. ευρώ. Περίπου το 70% της τελικής κατανομής κατευθύνθηκε σε long-only επενδυτές, ενισχύοντας τη διεθνή επενδυτική βάση της CrediaBank.

Στο 47% αυξάνεται το free float

Η συναλλαγή μεταβάλλει σημαντικά και τη χρηματιστηριακή εικόνα της CrediaBank, καθώς η ελεύθερη διασπορά των μετοχών της (free float) αυξάνεται από περίπου 30% σε περίπου 47% του μετοχικού κεφαλαίου.

Η διεύρυνση του free float εκτιμάται ότι μπορεί να καταστήσει τη μετοχή περισσότερο ελκυστική για μεγάλα θεσμικά χαρτοφυλάκια, ενισχύοντας παράλληλα την εμπορευσιμότητα και τη ρευστότητά της. Η μεγαλύτερη διασπορά περιορίζει επίσης την εξάρτηση της χρηματιστηριακής τιμής από μεμονωμένες κινήσεις αγοράς ή πώλησης σημαντικών πακέτων μετοχών.

Παράλληλα, η αύξηση της ελεύθερης διασποράς ενδέχεται να δημιουργήσει ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για την ένταξη της μετοχής σε χρηματιστηριακούς δείκτες ή για την αύξηση της στάθμισής της σε υφιστάμενους δείκτες. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει σε πρόσθετες εισροές κεφαλαίων από παθητικά επενδυτικά χαρτοφυλάκια (passive funds) που ακολουθούν τη σύνθεση των σχετικών δεικτών.

Παρά τη σημαντική διάθεση μετοχών, η Thrivest διατηρεί συμμετοχή 24% και παραμένει ο μεγαλύτερος ιδιώτης μέτοχος της CrediaBank. Με τη νέα δέσμευση lock-up διάρκειας 90 ημερών, η Thrivest διατηρεί τη θέση της στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας μετά την ολοκλήρωση μιας συναλλαγής που διευρύνει σημαντικά τη διασπορά της μετοχής και ενισχύει την παρουσία διεθνών θεσμικών επενδυτών στη μετοχική βάση της CrediaBank.