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Ο τομέας Παιδείας του ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει σήμερα, στο Ωδείο Αθηνών, την πρότασή του για το σχολείο του αύριο, το δημόσιο πανεπιστήμιο και τις σύγχρονες εκπαιδευτικές πολιτικές.

Στο νέο βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, συζητά με τον Τομεάρχη Παιδείας του κόμματος, Στέφανο Παραστατίδη, για «όσα δεν λέει η κυβέρνηση για την Παιδεία».

Στην αποψινή εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ (Ωδείο Αθηνών, 16:00–20:00) «Η Παιδεία αλλάζει (σ)την Ελλάδα», ο τομέας Παιδείας του κόμματος παρουσιάζει την πρότασή του για το σχολείο του αύριο, το δημόσιο πανεπιστήμιο και τις σύγχρονες εκπαιδευτικές πολιτικές.

{https://www.tiktok.com/@nikos.androulakis/video/7662435950491913494?_r=1&_t=ZN-982yRANuIq6}

Το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει τις προτάσεις του για την Παιδεία

Ο Τομέας Παιδείας του ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει σήμερα (16:00-20:00), στο Ωδείο Αθηνών την ολοκληρωμένη πρότασή του για το σχολείο του αύριο, το δημόσιο πανεπιστήμιο και τις σύγχρονες εκπαιδευτικές πολιτικές.

Ειδική ημερίδα με θέμα: «Η Παιδεία Αλλάζει (σ)την Ελλάδα: Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ» διοργανώνει η Χαριλάου Τρικούπη την Τετάρτη 15 Ιουλίου, στην αίθουσα «Άρης Γαρουφαλής», στον Α’ όροφο του Ωδείου Αθηνών.

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Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν στελέχη του κόμματος, της εκπαίδευσης αλλά και ακαδημαϊκοί, ενώ οι εργασίες θα κορυφωθούν με ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη.

Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα:

16.00-16.10 Έναρξη εκδήλωσης

Προσέλευση – Χαιρετισμός – Εισαγωγή στο αντικείμενο της ημερίδας

Συντονιστές: Χριστίνα Καμπισιούλη – Γιώργος Τσούμας

16.10-16:50 Το σχολείο του αύριο

Ψηφιακό σχολείο – Τεχνητή Νοημοσύνη: Γιάννης Πάζιος, υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Ψηφιακής Διακυβέρνησης ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

Πράσινο σχολείο – Οικολογία: Ελισάβετ Φελώνη, Επίκουρη Καθηγήτρια ΠΑΔΑ

Συμπεριληπτικό σχολείο: Λίνα Παπαδοπούλου, Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Δημοκρατικό σχολείο: Ανδρέας Παπαδαντωνάκης, Εκπαιδευτικός – Φιλόλογος

17.00 – 18.30 Οι πολιτικές και οι λύσεις

Χωρίς ισχυρό εκπαιδευτικό, δεν υπάρχει ισχυρό σχολείο: Γιώργος Γεωργακόπουλος, Εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Σπάζοντας τη σιωπή του bullying: Ευγενία Αρβανίτη, Καθηγήτρια-Πρόεδρος στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Αφήνοντας την τσάντα στο σχολείο: Γιάννης Κουμέντος, πρώην αντιπρόεδρος ΙΕΠ, πρώην Περιφερειακός Δ/ντής Εκπαίδευσης Αττικής

Η συμπερίληψη στην πράξη και στην τάξη: Κρυσταλλία Μουτάφη, Μελος Γ Σ. της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) – Υποψήφια Διδάκτωρ Νομικής σχολής Α.Π.Θ.

Από το εκπαιδευτικό στο εργασιακό περιβάλλον: Χρήστος Γούλας, Γενικός Διευθυντής Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ & Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Neapolis Pafos

Η μάθηση δεν έχει ηλικία: Μάνος Παυλάκης, Επίκ. Καθηγητής Εκπαίδευσης Ενηλίκων & Ηγεσίας Πανεπιστήμιο Frederick

Κατάργηση Πανελλαδικών & Εθνικό Απολυτήριο: Σωκράτης Κάτσικας, Γραμματέας Τομέα Παιδείας ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Καθηγητής στο Νορβηγικό Πανεπιστήμιο Επιστημών και Τεχνολογίας – NTNU, Ομότιμος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

18.30 – 19.15 Απελευθερώνοντας το δημόσιο πανεπιστήμιο

Κρατική ρύθμιση και αυτορρύθμιση του δημοσίου πανεπιστημίου: Αντώνης Καραμπατζός, Καθηγητής στη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ

Λειτουργία, εξωστρέφεια, αναπτυξιακός ρόλος του δημοσίου Πανεπιστημίου: Άννα Διαμαντοπούλου, πρώην Επίτροπος, πρώην υπ. Παιδείας και μέλος Πολιτικού Συμβουλίου ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής

Το Πανεπιστήμιο ως Εργαστήριο Δημοκρατίας και Κοινωνικής Αλλαγής και η Συνταγματική Αναθεώρηση: Γιώργος Παπανδρέου, πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρος ΠΑΣΟΚ

19.15 – 19.30 Ταυτότητα: Στέφανος Παραστατίδης, Βουλευτής Κιλκίς και υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Παιδείας ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής

19:30 – 20:00 Η Παιδεία ως εθνική προτεραιότητα – Κεντρική Ομιλία Νίκου Ανδρουλάκη, Προέδρου ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής