Καλεί σήμερα σε ειδική συνεδρίαση τους κύκλους πολιτικής του κόμματος με αντικείμενο την καλύτερη δυνατή προετοιμασία για την ΔΕΘ- Στο στόχαστρο της Χαριλάου Τρικούπη ο Αλέξης Τσίπρας.

Να ρίξει στο παιχνίδι τα βαριά χαρτιά του ΠΑΣΟΚ επιδιώκει ο Νίκος Ανδρουλάκης, καλώντας σήμερα σε ειδική συνεδρίαση τους κύκλους πολιτικής του κόμματος με αντικείμενο την καλύτερη δυνατή προετοιμασία για την ΔΕΘ. Η στόχευση είναι διττή, από τη μια να δείξει ότι το ΠΑΣΟΚ κινείται σε φουλ προγραμματικούς ρυθμούς και ετοιμάζει κυβερνητικό πρόγραμμα και από την άλλη να καταδείξει ότι το κόμμα του διαθέτει μια πλειάδα στελεχών που συνδυάζουν την εμπειρία με την ανανέωση.

Υπενθυμίζεται ότι μεταξύ άλλων, στους κύκλους πολιτικής μετέχουν ο Γιώργος Παπανδρέου που έχει την ευθύνη την εξωτερικής πολιτικής, η Άννα Διαμαντοπούλου που είναι αρμόδια για όλο το πλαίσιο της ανάπτυξης, ο Παύλος Γερουλάνος που είναι επιφορτισμένος με το Ταμείο Ανάκαμψης, ο Γιάννης Μανιάτης που είναι αρμόδιος για το περιβάλλον και τα ενεργειακά. Και προφανώς στους τομείς μετέχει το σύνολο του στελεχικού δυναμικού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, από τον Μιχάλη Κατρίνη, τον Δημήτρη Μάντζο, τον Μανώλη Χριστοδουλάκη, τον Κώστα Σκανδαλίδη, την Ευαγγελία Λιακούλη ως τον Παύλο Χρηστίδη, τον Φίλιππο Σαχινίδη, τον Γιάννη Πανούση, τον Στέφανο Παραστατίδη, τον Θανάση Γλαβίνα, τον Λευτέρη Καρχιμάκη κ.α.

Εδώ και ημέρες, άλλωστε, η Χαριλάου Τρικούπη έχει εστιάσει στην ανάδειξη ζητημάτων που αφορούν ευρύτερα στρώματα της κοινωνίας και δημιουργούν κυβερνητικό αφήγημα. Χθες, για παράδειγμα, ο Νίκος Ανδρουλάκης επέλεξε να δώσει βάρος στους συνταξιούχους, προτείνοντας την επαναφορά της 13ής σύνταξης αλλά και του ΕΚΑΣ. Τις προηγούμενες ημέρες κατέθεσε ένα ευρύ πλαίσιο θέσεων για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενώ αύριο ανοίγει τη συζήτηση για την παιδεία σε ειδική ημερίδα. Το ενδιαφέρον είναι ότι μεταξύ των ομιλητών είναι ο Γιώργος Παπανδρέου που είχε ασχοληθεί κατά το παρελθόν πολύ με τα θέματα της παιδείας και ήταν από τους πρώτους που είχε μιλήσει για τα μη κρατικά πανεπιστήμια αλλά και η Άννα Διαμαντοπούλου που έχει διατελέσει υπουργός Παιδείας.

Κάνοντας "προγραμματική θεραπεία", το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις χαμηλές πτήσεις στις δημοσκοπήσεις, όπου τους τελευταίους δύο μήνες φαίνεται να έχει μονιμοποιηθεί στην τρίτη θέση. Γεγονός που δημιουργεί μεγάλη αγωνία στα στελέχη του και κατά απολύτως ασφαλείς πληροφορίες περιορίζει το ενδιαφέρον για συμμετοχή στα πράσινα ψηφοδέλτια.

Εκ των πραγμάτων το ΠΑΣΟΚ πιέζεται από την ΕΛΑΣ, για αυτό και μόνο απαρατήρητες δεν περνούν οι μπηχτές που ρίχνουν τα στελέχη του προς τον κ. Τσίπρα. Παρότι προφανώς δεν μπορούν να ταυτιστούν με τις αθλιότητες που εκτοξεύει ο Άδωνις Γεωργιάδης κατά του πρώην πρωθυπουργού, αντιπαραβάλουν την στάση του Νίκου Ανδρουλάκη με αυτή του Αλέξη Τσίπρα. Ρωτώντας, δηλαδή, τα στελέχη της ΕΛΑΣ με τα οποία συνυπάρχουν στα πάνελ για ποιο λόγο ο πρόεδρός τους δεν κάνει μήνυση στον υπουργό Υγείας όπως έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ όταν τον έθιξε για το ακίνητο της οικογένειάς του στο Ηράκλειο. Παραλλήλως τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ ρωτούν τα στελέχη της ΕΛΑΣ πού βρίσκουν τα χρήματα, από τη στιγμή που δεν παίρνουν κρατική χρηματοδότηση και κάνουν τις εκδηλώσεις τους. Στην πράξη δηλαδή, με άλλο ύφος από αυτό των κυβερνητικών στελεχών, και το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει να πλήξει τον κ. Τσίπρα στο δυνατό του σημείο, που δεν είναι άλλο από το ηθικό πεδίο.