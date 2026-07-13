Στην Χαριλάου Τρικούπη έχουν αποφασίσει πως το μόνο γήπεδο που μπορούν να παίξουν στην παρούσα φάση είναι το προγραμματικό- Έμφαση και στην παρουσία Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ.

Σε ποσοστά που κινούνται στο ψυχοφθόρο όριο του 10% μονιμοποιείται το ΠΑΣΟΚ, με τους δημοσκόπους να υποστηρίζουν πως αν συνεχιστεί αυτό το κλίμα για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι πολύ πιθανό από τον Σεπτέμβριο να παίζει σε μονοψήφια νούμερα. Η Χαριλάου Τρικούπη αναζητά κάποιο θετικό εύρημα στα ποιοτικά στοιχεία και το μοναδικό που βρήκε είναι η δυνητική ψήφος που ξεπερνάει το 30%. Το μεγάλο πρόβλημα, ωστόσο, για το ΠΑΣΟΚ είναι πως η ΕΛΑΣ του πήρε «τη μπουκιά από το στόμα». Δεν αναφερόμαστε μόνο στο θέμα της διαφοράς στην πρόθεση ή και στην εκτίμηση ψήφου που είναι στις περισσότερες έρευνες της τάξεως των πέντε με έξι μονάδες. Όσο στο γεγονός ότι σε θεωρητικά προνομιακά ζητήματα για το ΠΑΣΟΚ όπως είναι οι μικρομεσαίοι, το κοινωνικό κράτος, η διαφθορά, η ΕΛΑΣ υπερτερεί κατά κράτος και απειλεί ευθέως την ΝΔ.

Στην Χαριλάου Τρικούπη έχουν αποφασίσει πως το μόνο γήπεδο που μπορούν να παίξουν στην παρούσα φάση είναι το προγραμματικό. Ο κ. Ανδρουλάκης κάνει ένα ντεμαράζ με προτάσεις, ευελπιστώντας να πιάσει πιο απαιτητικά ακροατήρια. Όπως για παράδειγμα με τους συνταξιούχους, δίνοντας βάρος στην πρόταση για την επιστροφή της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ, μάλιστα το ΠΑΣΟΚ θα κάνει και σχετική συνέντευξη για να παρουσιάσει αναλυτικά τις θέσεις του. Μεγάλος ανταγωνισμός υπάρχει με τον κ. Τσίπρα και για τα θέματα της παιδείας, που εκ των πραγμάτων επηρεάζουν τις νεότερες ηλικίες. Η ΕΛΑΣ πρότεινε την κατάργηση των πανελλαδικών, θέση που τις προσεχείς ημέρες θα εξειδικεύσει, την ίδια ώρα που το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει την Τετάρτη την ολοκληρωμένη πρόταση που έχει θέσει εδώ και καιρό στη δημόσια σφαίρα για το εθνικό απολυτήριο.

Στην Χαριλάου Τρικούπη δεν έχουν καθαρή άποψη για το χρόνο των εκλογών, αν και η πλειονότητα των στελεχών πέριξ του κ. Ανδρουλάκη εκτιμά πως ο πρωθυπουργός θα επιδιώξει να εξαντλήσει την τετραετία. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούν πως θα έχει μεγάλη σημασία η παρουσία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην ΔΕΘ. Η περσινή επίσκεψη και οι θέσεις που είχε καταθέσει ο κ. Ανδρουλάκης είχαν αντιμετωπιστεί με αρκετά θετικό τρόπο, όπως είχαν δείξει τότε οι δημοσκοπήσεις, καθώς είχε υπάρξει αισθητή άνοδο των ποσοστών του. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει δώσει εντολή στους τομείς του κόμματος να επικαιροποιήσουν τις προτάσεις για όλα τα θέματα, μάλιστα μέσα στην εβδομάδα θα υπάρχει και σχετική σύσκεψη. Στον αντίποδα της μεγάλης κινητικότητας που καταγράφεται για τις θέσεις, είναι οι συζητήσεις για τα ψηφοδέλτια.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ φαίνεται να μην προκρίνει την άμεση ανακοίνωση ονομάτων, παρά τις εισηγήσεις που δέχεται εδώ και πολύ καιρό. Αυτό προκαλεί μουρμούρες σε πολλά κορυφαία στελέχη, παρότι ουσιαστικά πολλοί από αυτούς λειτουργούν κανονικά ως υποψήφιοι. Για παράδειγμα, κατά την περιοδεία του στην Λήμνο, ο κ. Ανδρουλάκης είχε συνεχώς δίπλα του τον Παναγιώτη Δουδωνή, έστω και αν ο τελευταίος δεν έχει επίσημα χριστεί υποψήφιος στο νομό Λέσβου. Η Άννα Διαμαντοπούλου οργώνει σε καθημερινή βάση τους δήμους των Νοτίων Προαστίων, ο Ανδρέας Σπυρόπουλος περνάει το μεγαλύτερο διάστημα της εβδομάδας στην Πρέβεζα, ο Δημήτρης Μάντζος προσπαθεί να βρίσκεται με κάθε ευκαιρία στα Βόρεια Προάστια, ενώ και ο Λευτέρης Καρχιμάκης κάνει συνεχώς εκδηλώσεις στα Δυτικά.