Στο επίκεντρο θα βρίσκονται άνθρωποι με γνώση και εμπειρία, οι οποίοι θα καλούνται να συζητήσουν για τις προκλήσεις της κοινωνίας, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και τις προτάσεις για την επόμενη ημέρα.

Ένα νέο εγχείρημα επικοινωνίας ετοιμάζει το ΠΑΣΟΚ, επιχειρώντας να φέρει την πολιτική συζήτηση σε διαφορετικό πλαίσιο, μέσα από το νέο vidcast με τίτλο «ΠΑΣΟΚ… άρα on air».

Το νέο ψηφιακό πρόγραμμα φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν διαφορετικό χώρο συζήτησης, με έμφαση στα πρόσωπα, τις ερωτήσεις ουσίας και τις απαντήσεις πάνω στα ζητήματα που απασχολούν την καθημερινότητα των πολιτών.

Με το μήνυμα «χωρίς ξύλινη γλώσσα, χωρίς έτοιμα συνθήματα», το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει το νέο αυτό format ως μια προσπάθεια για πιο άμεση και ανοιχτή επικοινωνία, μακριά από τις παραδοσιακές μορφές πολιτικού λόγου.

Νέα μορφή πολιτικής επικοινωνίας

Η επιλογή του vidcast εντάσσεται στη γενικότερη τάση των πολιτικών οργανισμών να αξιοποιούν ψηφιακές πλατφόρμες και νέα μέσα, προκειμένου να προσεγγίσουν ένα ευρύτερο κοινό, ιδιαίτερα τις νεότερες γενιές.

Μέσα από μια πιο άμεση και διαδραστική μορφή παρουσίασης, το «ΠΑΣΟΚ… άρα on air» επιχειρεί να δημιουργήσει έναν χώρο όπου η πολιτική συζήτηση θα γίνεται με πιο απλό και κατανοητό τρόπο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το πρώτο επεισόδιο αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας προσπάθειας του κόμματος να ανοίξει έναν διαφορετικό δίαυλο επικοινωνίας με την κοινωνία.

{https://www.instagram.com/reel/DapHwH3DK4x/}