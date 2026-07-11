Όσα επεσήμανε ο Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος σε ομιλία του.

Παρέμβαση για τον κανονισμό «για τα «δικαιώματα των επιβατών στις αεροπορικές μεταφορές» τα οποία και ψαλιδίζει για να θησαυρίζουν ακόμα περισσότερο οι αεροπορικές εταιρείες, πραγματοποίησε η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ στην ολομέλεια του ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Ο ευρωβουλευτής του κόμματος, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, σημείωσε τα εξής στην ομιλία του:

«Ο κανονισμός που ψηφίστηκε επικαλείται τα δικαιώματα των επιβατών στις αεροπορικές μεταφορές ενώ ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις των μεγάλων ομίλων του κλάδου που σημειώνουν κέρδη ρεκόρ και έχουν ήδη μπουκώσει από κρατικές κι ευρωενωσιακές επιδοτήσεις.

Ο κανονισμός μειώνει περαιτέρω τις υποχρεώσεις των αεροπορικών εταιριών, ψαλιδίζει τις αποζημιώσεις για τους επιβάτες, και ανοίγει τον δρόμο για περαιτέρω περιορισμό τους, διατηρώντας την έννοια λάστιχο των «εκτάκτων περιστάσεων», που δίνει την δυνατότητα στους ομίλους να αποφεύγουν αποζημιώσεις κατά το δοκούν και να θησαυρίζουν ακόμα κι από τις χειραποσκευές στην καμπίνα όπως κι από τις διαστάσεις της βαλίτσας.

Την ίδια στιγμή, οι εταιρείες στη βάση της απελευθερωμένης αγοράς έχουν εκτοξεύσει τις τιμές κι εκμηδενίσει τις οποίες υπηρεσίες στους επιβάτες. Κριτήριο δράσης τους το κέρδος, όπως και των κυβερνήσεων και της ΕΕ που καταδικάζουν τις ΥΠΑ να λειτουργούν με απαρχαιωμένες υποδομές και λιγοστό προσωπικό, σε καθεστώς εντατικοποίησης, βάζοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των πτήσεων».

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«Δεν υπάρχει άλλος δρόμος: για να κερδίσει δικαιώματα και ασφάλεια ο λαός πρέπει να χάσει το κεφάλαιο» τόνισε, καταλήγει, ο Λ. Νικολάου-Αλαβάνος.