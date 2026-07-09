Ποιες συνεργασίες κομμάτων προτιμούν οι ψηφοφόροι, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση.

Οριακή ενίσχυση της ΝΔ και άνοδο 1,5% για την ΕΛΑΣ σε ένα μήνα καταγράφει νέα δημοσκόπηση της Pulse, στην οποία το 46% θέλει εκλογές μέσα στο 2026.

Στην πρόθεση ψήφου της δημοσκόπησης που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει το 26%, από 25,5% τον Ιούνιο. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ενισχύεται κατά 1,5%, ανεβαίνοντας από το 13,5% στο 15% σε ένα μήνα, ενώ σταθερά στο 10% είναι το ΠΑΣΟΚ, το οποίο βρίσκεται στην τρίτη θέση.

Απώλεια δύο μονάδων καταγράφει η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, που πέφτει στο 7,5%, μπροστά από την Ελληνική Λύση που ανεβαίνει στο 7% από το 5,5%. Σταθερά είναι τα ποσοστά του ΚΚΕ (6%), της Πλεύσης Ελευθερίας (4,5%) και της Φωνής Λογικής (3%), ενώ στο 2% είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και στο 11% οι αναποφάσιστοι.

Από σενάριο κατανομής των αναποφάσιστων της δημοσκόπησης προκύπτει Βουλή εννέα κομμάτων. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει το 30%, έναντι 17% της ΕΛΑΣ και 11,5% του ΠΑΣΟΚ.

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Στο 8,5% είναι η Ελπίδα για τη Δημοκρατία και ακολουθούν η Ελληνική Λύση (8%), το ΚΚΕ (7%), η Πλεύση Ελευθερίας (5%), η Φωνή Λογικής (3,5%) και το ΜέΡΑ25 (3%), ενώ εκτός Βουλής, με 2%, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.

Το προφίλ των ψηφοφόρων της ΕΛΑΣ και της Ελπίδας για Δημοκρατία

Δημοσκόπηση: Εκλογές το 2026 θέλει το 46% - Οι συνεργασίες

Πρόωρες εκλογές, μέσα στο 2026, θέλει η πλειονότητα (46%), κάλπες εντός του 2027 προτιμά το 33%, ενώ το 16% απαντά «δεν έχει διαφορά». Σε ό,τι αφορά την επόμενη κυβέρνηση, το 45% προκρίνει την αυτοδυναμία, το 38% προτιμά συνεργασία κομμάτων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και του ΠΑΣΟΚ- με βάση την πρόθεση ψήφου- στο ερώτημα για τις συνεργασίες, σε περίπτωση που δεν υπάρχει αυτοδυναμία.

Το 52% των ψηφοφόρων της ΝΔ επιλέγει συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ, αλλά το 32% απαντά με κανένα κόμμα, ενώ από 4% επιλέγουν την Ελληνική Λύση, τη Φωνή Λογικής και το «άλλο».

Ανάμεσα στους ψηφοφόρους της ΕΛΑΣ, οι περισσότεροι προτιμούν τη συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ (45%), το 20% απαντούν «κανένα», το 11% Ελπίδα για τη Δημοκρατία και το 9% Πλεύση Ελευθερίας.

Στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, το 20% επιλέγει συνεργασία με το ΝΔ, αλλά το 29% λέει με κανένα κόμμα. Το 18% επιλέγει την ΕΛΑΣ, το 8% το ΚΚΕ και το 7% την Ελπίδα για Δημοκρατία.

Δημοσκόπηση: Τι απαντούν για το κόμμα Σαμαρά

Στην ερώτηση εάν θα ψήφιζαν ένα νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, το 5% απαντά «σίγουρα ναι» και το 8% «μάλλον ναι». Από την άλλη, το 64% λέει «σίγουρα όχι» και το 15% «μάλλον όχι».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει το 30% στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, έναντι 17% του Αλέξη Τσίπρα, ενώ στο 7% είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, όσο και ο Κυριάκος Βελόπουλος. «Κανένας/ άλλος» απαντά το 17%.

Η ακρίβεια είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα, λέει το 46%. ένα από τα πιο σημαντικά, απαντά το 43%.

Τέλος, το 56% απαντά ότι ανησυχεί αρκετά έως πολύ για τις σχέσεις με την Τουρκία (από 53% τον Μάρτιο) και το 22% εκφράζει «μέτρια» ανησυχία.

Η δημοσκόπηση της Pulse

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