Από το σύνολο αυτό, οι άμεσες επιστροφές φόρου αφορούν τις περιπτώσεις στις οποίες ο φορολογούμενος δεν είχε άλλες ληξιπρόθεσμες ή βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο.

Στα 579,47 εκατ. ευρώ ανέρχεται το συνολικό ποσό που έχει επιστραφεί ή συμψηφιστεί για τον φόρο εισοδήματοςφυσικών προσώπων έως τις 13 Ιουλίου, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Οι επιστροφές αφορούν συνολικά 2.436.385 φορολογούμενους, ενώ η συντριπτική πλειονότητα των υποθέσεων έχει ήδη ολοκληρωθεί.

Άμεσες επιστροφές σε περισσότερους από 1,5 εκατ. φορολογούμενους

Από το σύνολο αυτό, οι άμεσες επιστροφές φόρου αφορούν τις περιπτώσεις στις οποίες ο φορολογούμενος δεν είχε άλλες ληξιπρόθεσμες ή βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο και έτσι το ποσό της επιστροφής καταβλήθηκε απευθείας στον τραπεζικό του λογαριασμό. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί άμεσες πληρωμές ύψους 318,55 εκατ. ευρώ σε 1.510.422 φορολογούμενους, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 61,99% του συνόλου όσων δικαιούνται επιστροφή φόρου.

Διαφορετική είναι η περίπτωση των κεντρικών συμψηφισμών. Όταν ένας φορολογούμενος δικαιούται επιστροφή φόρου αλλά ταυτόχρονα έχει βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο, η ΑΑΔΕ δεν καταβάλλει ολόκληρο το ποσό στον λογαριασμό του. Αντίθετα, το χρησιμοποιεί πρώτα για να εξοφλήσει ή να μειώσει τις οφειλές του. Μόνο εάν απομείνει υπόλοιπο, αυτό επιστρέφεται στον δικαιούχο. Με τη διαδικασία αυτή έχουν συμψηφιστεί ή επιστραφεί 170,81 εκατ. ευρώ για 717.953 ΑΦΜ, που αντιστοιχούν στο 29,47% των δικαιούχων.

Υπάρχει και μία τρίτη κατηγορία, που αφορά υποθέσεις οι οποίες δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν αυτόματα από τα κεντρικά συστήματα και εξετάζονται από τις κατά τόπους ΔΟΥ. Σε αυτές περιλαμβάνονται πιο σύνθετες περιπτώσεις συμψηφισμών ή επιστροφών, συνολικού ύψους 29,73 εκατ. ευρώ, που αφορούν 40.723 φορολογούμενους.

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Έχει ολοκληρωθεί το 93,13% των επιστροφών

Συνολικά, επιστροφές και συμψηφισμοί που έχουν ολοκληρωθεί φτάνουν τις 2.269.098 περιπτώσεις, με ποσό 519,09 εκατ. ευρώ. Η τελευταία ενημέρωση της ΑΑΔΕ καταγράφει ότι το 93,13% των δικαιούχων έχει ήδη λάβει την επιστροφή που δικαιούται ή έχει ολοκληρωθεί ο συμψηφισμός της με τυχόν φορολογικές υποχρεώσεις. Το υπόλοιπο ποσοστό αφορά κυρίως υποθέσεις που απαιτούν πρόσθετους ελέγχους ή ειδική διαχείριση από τις φορολογικές υπηρεσίες.

Η διαδικασία των επιστροφών ξεκίνησε τον Μάρτιο και πραγματοποιείται σε διαδοχικές εκκαθαρίσεις, καθώς υποβάλλονται οι φορολογικές δηλώσεις. Η τελευταία πληρωμή έγινε στις 12 Ιουλίου και αφορούσε 80.951 φορολογούμενους, οι οποίοι έλαβαν συνολικά 15,7 εκατ. ευρώ σε άμεσες επιστροφές φόρου.