Το placement αφορά τη διάθεση ποσοστού 11,5% του μετοχικού κεφαλαίου της CrediaBank, με πωλητή την Thrivest.

Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσε από τα πρώτα λεπτά το placement για τη διάθεση του 11,5% της CrediaBank, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, το βιβλίο προσφορών υπερκαλύφθηκε κατά δύο φορές μόλις μισή ώρα μετά το άνοιγμά του. Οι προσφορές από ξένους θεσμικούς επενδυτές έφθασαν περίπου τα 500 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας σημαντικά τον στόχο άντλησης κεφαλαίων έως 250 εκατ. ευρώ και επιβεβαιώνοντας την έντονη ζήτηση για τη μετοχή της τράπεζας.

Το placement αφορά τη διάθεση ποσοστού 11,5% του μετοχικού κεφαλαίου της CrediaBank, με πωλητή την Thrivest, το επενδυτικό σχήμα των Μπάκου, Καϋμενάκη και Εξάρχου. Η διαδικασία απευθύνεται αποκλειστικά σε θεσμικούς επενδυτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ η τιμή διάθεσης ορίστηκε στα 0,95 ευρώ ανά μετοχή. Τη διαχείριση του ελληνικού βιβλίου προσφορών έχει αναλάβει η Euroxx, ενώ το διεθνές βιβλίο «τρέχουν» οι Morgan Stanley και UBS.

Η ταχύτητα με την οποία καλύφθηκε το προς διάθεση πακέτο αποδίδεται κυρίως στην έντονη συμμετοχή ξένων θεσμικών επενδυτών, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία χαρτοφυλακίων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εικόνα αυτή ενισχύει τις εκτιμήσεις της αγοράς ότι η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί με μεγάλη επιτυχία και με σημαντική διεύρυνση της μετοχικής βάσης της τράπεζας.

Πριν από τη συναλλαγή, η Thrivest κατείχε ποσοστό 40,73% της CrediaBank, ενώ το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο (πρώην Υπερταμείο) διατηρεί συμμετοχή 29,36%. Με την ολοκλήρωση του placement, η συμμετοχή της Thrivest θα μειωθεί, ενώ θα αυξηθεί το ποσοστό των μετοχών που βρίσκεται σε διασπορά, ενισχύοντας τη συμμετοχή θεσμικών επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας.

Να σημειωθεί πως η μετοχή της CrediaBank έκλεισε τη συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών με απώλειες 0,55%, στα 1,09 ευρώ.

