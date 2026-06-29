Η νέα εταιρεία μέσων ενημέρωσης θα περιλαμβάνει τη NBCUniversal και τη Sky, καθώς και τα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά στούντιο της Universal.

Η Comcast ανακοίνωσε ότι προχωρά στον διαχωρισμό των δραστηριοτήτων της στους τομείς των μέσων ενημέρωσης και της τεχνολογίας, δημιουργώντας δύο ανεξάρτητες εισηγμένες εταιρείες, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της σε ένα περιβάλλον που μετασχηματίζεται ραγδαία λόγω της κυριαρχίας των υπηρεσιών streaming και της συγκέντρωσης του κλάδου. Η ανακοίνωση προκάλεσε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, με τη μετοχή της εταιρείας να εκτοξεύεται έως και κατά 26% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, πριν σταθεροποιηθεί σε άνοδο περίπου 23%.

Η νέα εταιρεία μέσων ενημέρωσης θα περιλαμβάνει τη NBCUniversal και τη Sky, καθώς και τα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά στούντιο της Universal, τα δίκτυα NBC και Telemundo, την πλατφόρμα Peacock και το κανάλι Bravo. Η εναπομείνασα Comcast θα επικεντρωθεί στις δραστηριότητες καλωδιακών υπηρεσιών, κινητής τηλεφωνίας και επιχειρηματικών υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης, ο συνδιευθύνων σύμβουλος της Comcast, Μάικ Κάβανα, θα αναλάβει τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της NBCUniversal, ενώ ο πρώην οικονομικός διευθυντής της εταιρείας, Μάικλ Αντζελάκης, θα αναλάβει τη διοίκηση της Comcast. Ο πρόεδρος και συνδιευθύνων σύμβουλος Μπράιαν Ρόμπερτς θα διατηρήσει ενεργό ρόλο στη διοίκηση και των δύο εταιρειών.

Η απόσχιση αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στον επόμενο χρόνο και θα πραγματοποιηθεί χωρίς φορολογικές επιβαρύνσεις για τους μετόχους, οι οποίοι θα διατηρήσουν συμμετοχή και στις δύο νέες εταιρικές οντότητες. Η Comcast σχεδιάζει επίσης να διατηρήσει έως και το 19,9% της NBCUniversal για διάστημα έως ενός έτους μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο έντονων προκλήσεων για την εταιρεία, καθώς η μετοχή της έχει χάσει περίπου το 30% της αξίας της κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες, εξαιτίας των σημαντικών αλλαγών στη βιομηχανία των μέσων ενημέρωσης και της μετάβασης των καταναλωτών από την παραδοσιακή συνδρομητική τηλεόραση στις υπηρεσίες streaming.