Στη συνολική εικόνα της αγοράς, 59 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 69 υποχώρησαν και 72 παρέμειναν αμετάβλητες.

Με οριακές απώλειες ολοκλήρωσε την τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.449,29 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,10%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 259,71 εκατ. ευρώ, μειωμένη σε σχέση με τα 278,7 εκατ. ευρώ της προηγούμενης συνεδρίασης, ενώ από αυτά τα 35,7 εκατ. ευρώ αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές. Ο συνολικός όγκος έφτασε τα 41,12 εκατ. τεμάχια. Στη συνολική εικόνα της αγοράς, 59 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 69 υποχώρησαν και 72 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε κατά 0,53% στις 2.734,21 μονάδες. Μεικτή ήταν η εικόνα στις τράπεζες, με τη Eurobank να ενισχύεται κατά 0,47% και την Τράπεζα Κύπρου κατά 0,52%, ενώ η Εθνική Τράπεζα έκλεισε με οριακή πτώση 0,33%. Ο FTSE 25 διαμορφώθηκε στις 6.203,62 μονάδες με απώλειες 0,21%, την ώρα που ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM κινήθηκε αντίθετα, ενισχυόμενος κατά 0,98% στις 3.207,61 μονάδες. Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, τα μεγαλύτερα κέρδη κατέγραψε η Helleniq Energy με άνοδο 3,19%, ενώ ακολούθησαν η ΕΥΔΑΠ και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών με κέρδη 1,51%, η Allwyn με +1,13% και η Coca-Cola HBC με +1,10%.

Στον αντίποδα, η Motor Oil υποχώρησε κατά 3,20%, επηρεασμένη και από την αποκοπή του μερίσματος, ενώ απώλειες κατέγραψαν επίσης η ΕΛΧΑ (-2,65%), η Alpha Bank (-1,66%), η Lamda Development (-1,65%), η Τράπεζα Πειραιώς (-1,38%) και η Credia (-1,19%). Από τις μετοχές της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ξεχώρισε ο ΑΔΜΗΕ, ο οποίος πραγματοποίησε άλμα 6,29% στα 4,90 ευρώ, καταγράφοντας παράλληλα τον τρίτο υψηλότερο τζίρο της συνεδρίασης. Θετικά κινήθηκαν επίσης η ΑΒΑΞ (+1,63%) και η Κρι Κρι (+1,01%), ενώ η ΑΚΤΟΡ, παρά τις έντονες ενδοσυνεδριακές πιέσεις μετά την ανακοίνωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, έκλεισε τελικά με οριακή άνοδο 0,15%.