Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 278,7 εκατ. ευρώ, με τις κινήσεις κατοχύρωσης κερδών ενόψει της ολοκλήρωσης του εξαμήνου να κυριαρχούν στις συναλλαγές.

Με απώλειες για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση ολοκλήρωσε τις συναλλαγές το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.451,62 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,78%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε κατά 1,81%. Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 278,7 εκατ. ευρώ, με τις κινήσεις κατοχύρωσης κερδών ενόψει της ολοκλήρωσης του εξαμήνου να κυριαρχούν στις συναλλαγές.

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρέθηκαν οι μετοχές του ομίλου Βιοχάλκο, με τη Βιοχάλκο να υποχωρεί κατά 7,33% μετά την αποκοπή του μερίσματος. Αντίστοιχα, η ElvalHalcor κατέγραψε απώλειες 5,54%, ενώ η Cenergy έκλεισε χαμηλότερα κατά 1,08%. Πτωτικά κινήθηκε και η Metlen, η οποία έχασε 2,29%, με την υποχώρηση να αποδίδεται επίσης στην αποκοπή του μερίσματος.

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκε και ο τραπεζικός κλάδος. Η Eurobank υποχώρησε κατά 2,44%, η Εθνική Τράπεζα κατά 2,40%, η Τράπεζα Πειραιώς κατά 1,32%, η Alpha Bank κατά 0,48%, η Τράπεζα Κύπρου κατά 2,32% και η Optima Bank κατά 1,18%, ενώ μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε η Credia, η οποία ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση αμετάβλητη.

Στην πλευρά των κερδισμένων, η AKTOR ξεχώρισε με άνοδο 3,09%, η Motor Oil ενισχύθηκε κατά 2,07%, η Aegean κατά 1,74%, ο ΟΤΕ κατά 1,62% και η Coca-Cola HBC κατά 1,09%, περιορίζοντας εν μέρει τις απώλειες των βασικών δεικτών. Θετικό πρόσημο κατέγραψε και ο ΑΔΜΗΕ με άνοδο 1,1%, ενώ η Alter Ego ενισχύθηκε κατά 1,18%. Στη μικρότερη κεφαλαιοποίηση, το Ιατρικό Αθηνών έκλεισε με άνοδο 11,7%, διατηρώντας σημαντικά κέρδη παρά τη διάψευση των σεναρίων περί εξαγοράς.