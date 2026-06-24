Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.470,95 μονάδες με πτώση 0,07%, παρά το γεγονός ότι νωρίτερα είχε φτάσει έως τις 2.494,7 μονάδες (+0,89%).

Με οριακές απώλειες ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς οι πιέσεις στις συστημικές τράπεζες κατά τις δημοπρασίες εξανέμισαν τα ενδοσυνεδριακά κέρδη και οδήγησαν τον Γενικό Δείκτη σε αρνητικό έδαφος στο κλείσιμο.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.470,95 μονάδες με πτώση 0,07%, παρά το γεγονός ότι νωρίτερα είχε φτάσει έως τις 2.494,7 μονάδες (+0,89%). Ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε κατά 0,84% στις 2.799,38 μονάδες, ο FTSE 25 έκλεισε στις 6.269,38 μονάδες με απώλειες 0,13%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 0,23% στις 3.186,6 μονάδες.

Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 278,73 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 33,8 εκατ. ευρώ αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές, με τον όγκο να φτάνει τα 40,73 εκατ. τεμάχια. Συνολικά, 53 μετοχές έκλεισαν με άνοδο, 73 με πτώση, ενώ 74 τίτλοι παρέμειναν αμετάβλητοι, αποτυπώνοντας την υπεροχή των πωλητών στην τελική εικόνα της συνεδρίασης.

Στο ταμπλό, η Eurobank έκλεισε στα 4,17 ευρώ με πτώση 1,25%, η Εθνική Τράπεζα στα 15,42 ευρώ με απώλειες 0,52%, η Alpha Bank στα 3,98 ευρώ με -1,36% και η Πειραιώς στα 9,12 ευρώ με -1,02%. Η Τράπεζα Κύπρου αποτέλεσε τη μοναδική εξαίρεση, ενισχυόμενη κατά 1,43% στα 9,93 ευρώ.

Από τις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης, η Coca-Cola HBC ξεχώρισε με άνοδο 2,8% στα 55 ευρώ, παρέχοντας σημαντική στήριξη στην αγορά, ενώ θετικά κινήθηκε και ο ΟΤΕ με κέρδη 1,06% στα 19,11 ευρώ. Αντίθετα, η Metlen υποχώρησε κατά 0,99% στα 41,88 ευρώ και η Βιοχάλκο κατά 0,94% στα 21,15 ευρώ.

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Ισχυρή συναλλακτική δραστηριότητα καταγράφηκε στη ΔΕΗ, η οποία πραγματοποίησε τζίρο 41,9 εκατ. ευρώ και έκλεισε αμετάβλητη στα 23 ευρώ, ενώ ο ΑΔΜΗΕ διακίνησε συναλλαγές 22,8 εκατ. ευρώ και ολοκλήρωσε επίσης αμετάβλητος στα 4,56 ευρώ.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, ο ΟΛΠ κατέγραψε άνοδο 7,28%, η Κρι Κρι ενισχύθηκε κατά 4,48% και η Alter Ego κατά 4,4%. Στον αντίποδα, ο Φουρλής υποχώρησε κατά 2%, η Ideal κατά 1,49% και η Intracom κατά 1,32%.