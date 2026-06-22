Ο τραπεζικός δείκτης στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενισχύθηκε κατά 1,33% στις 2.885,82 μονάδες.

Με κέρδη και νέο υψηλό 15ετίας ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει για πρώτη φορά μετά το 2009 πάνω από το επίπεδο των 2.500 μονάδων.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.501,13 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 1,02%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 217,55 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 22,4 εκατ. ευρώ αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές, με τον συνολικό όγκο να ανέρχεται σε 32,4 εκατ. τεμάχια. Συνολικά, 78 μετοχές έκλεισαν με άνοδο, 53 υποχώρησαν, ενώ 70 τίτλοι παρέμειναν αμετάβλητοι.

Ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 1,33% στις 2.885,82 μονάδες. Στο ταμπλό των τραπεζών, η Eurobank έκλεισε στα 4,33 ευρώ με άνοδο 2,15%, η Εθνική Τράπεζα στα 15,70 ευρώ με κέρδη 1,26%, η Τράπεζα Πειραιώς στα 9,47 ευρώ με άνοδο 1,28% και η Alpha Bank στα 4,15 ευρώ ενισχυμένη κατά 1,12%.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 κατέγραψε κέρδη 1,09% και διαμορφώθηκε στις 6.358,73 μονάδες, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM υποχώρησε κατά 0,61% στις 3.189,94 μονάδες.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης ξεχώρισε η ElvalHalcor, η οποία σημείωσε άλμα 7,72% στα 5,72 ευρώ. Η Βιοχάλκο ενισχύθηκε κατά 4,30% στα 21,85 ευρώ, η ΑΚΤΩΡ κατά 3,80% στα 12,46 ευρώ, η Cenergy κατά 2,91% στα 26,20 ευρώ και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατά 2,02% στα 46,50 ευρώ. Θετική ήταν επίσης η εικόνα της Helleniq Energy, η οποία έκλεισε στα 10,97 ευρώ με άνοδο 2,14%.

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Στον αντίποδα, πιέσεις δέχθηκαν η Intracom με απώλειες 4,81% στα 3,46 ευρώ, ο ΟΛΠ με πτώση 2,37%, η Qualco με -2,16%, ο ΑΔΜΗΕ με -2,12% στα 4,61 ευρώ και ο ΟΤΕ με -1,71% στα 18,93 ευρώ. Αρνητικά κινήθηκαν επίσης η Allwyn και η Lamda Development, οι οποίες υποχώρησαν κατά 1,23%.