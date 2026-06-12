Σε εβδομαδιαία βάση, το Χρηματιστήριο Αθηνών ολοκλήρωσε μία ακόμη θετική εβδομάδα, με τον Γενικό Δείκτη να καταγράφει άνοδο 2,8%.

Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε σήμερα σε υψηλά 17 ετών, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση με άνοδο 1,06% στις 2.421,69 μονάδες.

Σε εβδομαδιαία βάση, το Χρηματιστήριο Αθηνών ολοκλήρωσε μία ακόμη θετική εβδομάδα, με τον Γενικό Δείκτη να καταγράφει άνοδο 2,8%. Πρωταγωνιστής ήταν ο τραπεζικός κλάδος, ο οποίος σημείωσε εβδομαδιαία κέρδη 3,55%, με τις τραπεζικές μετοχές να συνεχίζουν να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος του επενδυτικού ενδιαφέροντος και να στηρίζουν την πορεία της αγοράς.

Ο τζίρος διαμορφώθηκε σήμερα στα 313 εκατ. ευρώ, με την αξία των συναλλαγών να ενισχύεται σημαντικά και να επιβεβαιώνει το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά. Συνολικά, στο ταμπλό 70 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 38 υποχώρησαν και 28 παρέμειναν αμετάβλητες, αποτυπώνοντας την ευρεία υπεροχή των αγοραστών στη σημερινή συνεδρίαση.

Καταλύτης της ανόδου ήταν ο τραπεζικός κλάδος, με τον δείκτη ΔΤΡ να ενισχύεται κατά 2,58%, οδηγώντας την αγορά υψηλότερα. Η Eurobank και η Alpha Bank σημείωσαν άνοδο 3,15% και 3,14% αντίστοιχα, ενώ η Πειραιώς κέρδισε 3,08% και η Εθνική Τράπεζα 2,19%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του κλάδου.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, ανοδικά ξεχώρισαν η Τιτάν με άνοδο 3,74%, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών με 2,95%, η Aegean με 2,87% και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με 1,32%. Αντίθετα, πιέσεις δέχθηκαν η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ με απώλειες 3,07%, η Motor Oil με -2,27%, η Cenergy με -1,99% και ο ΟΛΠ με -1,27%.

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Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, οι αγοραστές επικράτησαν σε τίτλους όπως η ΑΕΜ (+4,41%), η Profile (+2,48%), η Fourlis (+1,81%) και η ΑΒΑΞ (+1,38%), ενώ στον αντίποδα οι μεγαλύτερες απώλειες σημειώθηκαν στη Quest (-4,23%), στον ΑΔΜΗΕ (-2,37%) και στην Ελλάκτωρ (-2,08%).