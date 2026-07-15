Ξεχωρίσαμε αυτές τις σχολές καθώς βασίζονται σε προγράμμα σπουδών με σύγχρονο προσανατολισμό, εξειδικευμένες δεξιότητες και επαγγελματικές διεξόδους που συνδέονται με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Η υποβολή του Μηχανογραφικού 2026 βρίσκεται στην τελική ευθεία και οι υποψήφιοι καλούνται να μετατρέψουν τα μόρια των Πανελληνίων στις καλύτερες δυνατές επιλογές σπουδών. Μέχρι τις 16 Ιουλίου, οι μαθητές πρέπει να διαμορφώσουν προσεκτικά τη σειρά προτίμησης των σχολών, έχοντας ως βασικό κριτήριο όχι μόνο τη βάση εισαγωγής, αλλά κυρίως το αντικείμενο των σπουδών και τις επαγγελματικές προοπτικές που προσφέρει κάθε τμήμα.

Ανάμεσα στις εκατοντάδες επιλογές του μηχανογραφικού, ξεχωρίζουν 15 πανεπιστημιακά τμήματα που ανήκουν στο 1ο, 2ο και 4ο Επιστημονικό Πεδίο που το 2025 είχαν βάση κάτω από τα 9.000 μόρια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υστερούν σε ποιότητα ή δυνατότητες εξέλιξης. Αντίθετα, πρόκειται για σχολές που δραστηριοποιούνται σε σύγχρονους επιστημονικούς κλάδους και μπορούν να αποτελέσουν εξαιρετική αφετηρία για μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία. Οι συγκεκριμένες σχολές καλύπτουν τομείς όπως η ψηφιακή τεχνολογία, η ενέργεια, το περιβάλλον, ο πολιτισμός, η στατιστική, η διοίκηση και η δημιουργική οικονομία, αποδεικνύοντας ότι μια χαμηλή βάση δεν σημαίνει απαραίτητα περιορισμένες προοπτικές.

1. Ανθρωπιστικών Σπουδών (ΔΠΘ)

Το τμήμα δίνει έμφαση στη γλώσσα, τη φιλολογία, την ιστορία και τον πολιτισμό, συνδυάζοντας κλασικές ανθρωπιστικές επιστήμες με σύγχρονες προσεγγίσεις. Οι απόφοιτοι μπορούν να συνεχίσουν σε μεταπτυχιακές σπουδές, να απασχοληθούν στην εκπαίδευση, στην έρευνα, σε πολιτιστικούς οργανισμούς αλλά και σε φορείς που δραστηριοποιούνται στον χώρο της επικοινωνίας και της διαχείρισης πολιτιστικού περιεχομένου.

2. Μεσογειακών Σπουδών – Αρχαιολογία, Γλωσσολογία και Διεθνείς Σχέσεις (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Πρόκειται για ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα που συνδυάζει την ιστορία, την αρχαιολογία, τις γλώσσες και τις διεθνείς σχέσεις. Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε μουσεία, ερευνητικά ιδρύματα, οργανισμούς πολιτισμού, αλλά και σε υπηρεσίες που σχετίζονται με τη διεθνή συνεργασία και τη διαπολιτισμική επικοινωνία.

3. Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης (ΔΠΘ)

Μία από τις πιο ιδιαίτερες σχολές της χώρας, η οποία συνδυάζει τη δημιουργικότητα με την τεχνογνωσία της βιομηχανίας ένδυσης. Οι φοιτητές εκπαιδεύονται στον σχεδιασμό μόδας, στα υλικά, στην παραγωγή και στο branding, με δυνατότητες απασχόλησης σε επιχειρήσεις ένδυσης, εταιρείες μόδας ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

4. Επιστήμης της Πληροφορίας (Ιόνιο Πανεπιστήμιο)

Η σχολή επικεντρώνεται στη διαχείριση δεδομένων, στις βιβλιοθήκες, στην ψηφιακή πληροφορία και στις τεχνολογίες τεκμηρίωσης. Οι απόφοιτοι αποκτούν δεξιότητες που αξιοποιούνται σε βιβλιοθήκες, αρχεία, δημόσιες υπηρεσίες, επιχειρήσεις πληροφορικής και οργανισμούς που διαχειρίζονται μεγάλα πληροφοριακά συστήματα.

5. Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Ένα σύγχρονο τμήμα που συνδυάζει την τεχνολογία με τον πολιτισμό. Οι φοιτητές εκπαιδεύονται στη δημιουργία ψηφιακών εφαρμογών, πολυμέσων, εικονικών μουσείων και ψηφιακής αφήγησης, ενώ οι επαγγελματικές προοπτικές εκτείνονται από τη βιομηχανία του πολιτισμού μέχρι τις εταιρείες παραγωγής ψηφιακού περιεχομένου.

6. Συστημάτων Ενέργειας (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

Η ενεργειακή μετάβαση δημιουργεί ολοένα και μεγαλύτερη ανάγκη για εξειδικευμένους επιστήμονες. Το τμήμα εστιάζει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην εξοικονόμηση και στη διαχείριση ενεργειακών συστημάτων, ανοίγοντας δρόμους σε ενεργειακές εταιρείες, βιομηχανίες και τεχνικούς οργανισμούς.

7. Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας)

Συνδυάζει διοίκηση επιχειρήσεων, πληροφορική και ψηφιακές εφαρμογές. Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, εταιρείες συμβούλων και τμήματα ψηφιακού μετασχηματισμού.

8. Περιβάλλοντος (Ιόνιο Πανεπιστήμιο)

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί πλέον στρατηγική προτεραιότητα διεθνώς. Οι σπουδές επικεντρώνονται στη διαχείριση οικοσυστημάτων, στη βιώσιμη ανάπτυξη και στις περιβαλλοντικές μελέτες, με επαγγελματικές διεξόδους σε δημόσιους φορείς, ΜΚΟ και ιδιωτικές εταιρείες.

9. Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

Το τμήμα συνδυάζει τη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων με την αξιοποίηση του ξύλου και τον βιομηχανικό σχεδιασμό. Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν στη δασική υπηρεσία, στη βιομηχανία ξύλου και στον σχεδιασμό προϊόντων.

10. Γεωγραφίας (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις σε GIS, χαρτογράφηση, χωροταξία και περιβαλλοντική ανάλυση. Οι δεξιότητες αυτές έχουν αυξημένη ζήτηση σε τεχνικές εταιρείες, δήμους, περιφέρειες και οργανισμούς που αξιοποιούν γεωχωρικά δεδομένα.

11. Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)

Η ανάπτυξη του επαγγελματικού αθλητισμού δημιουργεί ανάγκη για στελέχη διοίκησης. Το τμήμα προετοιμάζει αποφοίτους για αθλητικούς συλλόγους, ομοσπονδίες, διοργανώσεις και εταιρείες αθλητικού μάρκετινγκ.

12. Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΕΛΜΕΠΑ)

Το πρόγραμμα σπουδών δίνει έμφαση στη διοίκηση, στην επιχειρηματικότητα και στις νέες τεχνολογίες. Οι απόφοιτοι διαθέτουν δεξιότητες που ζητούνται από επιχειρήσεις κάθε μεγέθους.

13. Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (Ιόνιο Πανεπιστήμιο)

Ένα από τα πιο σύγχρονα τμήματα του 4ου Πεδίου, με αντικείμενο το digital marketing, τα social media, την παραγωγή πολυμέσων και την ψηφιακή στρατηγική. Οι επαγγελματικές προοπτικές είναι ιδιαίτερα θετικές λόγω της ανάπτυξης της ψηφιακής οικονομίας.

14. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας)

Οι σπουδές επικεντρώνονται στη διεθνή οικονομία, στις ευρωπαϊκές πολιτικές και στις αγορές. Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε επιχειρήσεις με εξαγωγικό προσανατολισμό, τράπεζες, δημόσιους οργανισμούς και ευρωπαϊκά προγράμματα.

15. Στατιστικής (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας)

Η ανάλυση δεδομένων αποτελεί έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους παγκοσμίως. Οι απόφοιτοι αποκτούν γνώσεις στατιστικής, data analytics και ποσοτικών μεθόδων, βρίσκοντας επαγγελματικές ευκαιρίες σε τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, ερευνητικά κέντρα, εταιρείες τεχνολογίας και οργανισμούς που αξιοποιούν μεγάλα δεδομένα.

Μηχανογραφικό 2026: Οι χαμηλές βάσεις δεν σημαίνουν χαμηλές προοπτικές

Κοινό χαρακτηριστικό των ανωτέρω τμημάτων είναι ότι η χαμηλή βάση οφείλεται συχνά στη γεωγραφική τους θέση ή στη μικρή αναγνωρισιμότητα και όχι στην ποιότητα των σπουδών. Πολλά από αυτά θεραπεύουν αντικείμενα που αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η ανάλυση δεδομένων, η πράσινη ανάπτυξη, οι ψηφιακές επικοινωνίες και η πολιτιστική τεχνολογία.

Όπως εξηγούν οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας απευθυνόμενοι στους υποψηφίους που βρίσκονται στην διαδικασία υποβολής Μηχανογραφικού «Μην απαξιώνετε καμία σχολή και κανένα πανεπιστημιακό τμήμα εξαιτίας του αριθμού των μορίων που απαιτήθηκαν για την εισαγωγή σε αυτό. Η αξία μιας σχολής δεν μπορεί και δεν πρέπει να μετριέται αποκλειστικά από τη βαθμολογία εισαγωγής ή από τη θέση που κατέχει σε έναν πίνακα προτιμήσεων. Πίσω από κάθε ακαδημαϊκό τμήμα υπάρχει ένα σύνολο γνώσεων, ανθρώπων, εμπειριών και δυνατοτήτων που μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη κάθε φοιτητή. Οι βάσεις διαμορφώνονται κάθε χρόνο από πολλούς παράγοντες, όπως ο αριθμός των υποψηφίων, οι επιλογές τους, οι διαθέσιμες θέσεις και οι συνθήκες της κάθε χρονιάς. Δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα το περιεχόμενο, την αξία ή τις προοπτικές ενός τμήματος.

Η πραγματική αξία μιας σχολής φαίνεται μέσα από το έργο των καθηγητών της, τις γνώσεις που προσφέρει, τις εμπειρίες που δημιουργεί και τις δυνατότητες που ανοίγει στους αποφοίτους της. Κάθε τμήμα μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό ξεκίνημα για μια επιτυχημένη πορεία, όταν ο φοιτητής το προσεγγίζει με ενδιαφέρον, υπευθυνότητα και διάθεση για μάθηση.»

Για τον λόγο αυτό, οι ειδικοί συμβουλεύουν τους υποψηφίους να μην επιλέγουν σχολές αποκλειστικά με βάση τα μόρια, αλλά να εξετάζουν προσεκτικά το πρόγραμμα σπουδών, τις επαγγελματικές προοπτικές και τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα. Έτσι, μια σχολή με βάση κάτω από 9.000 μόρια μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο πολύτιμη για το επαγγελματικό μέλλον από μια υψηλόβαθμη επιλογή που δεν ανταποκρίνεται στις φιλοδοξίες και τις δεξιότητές τους.