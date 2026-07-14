Ο Στράτος Στρατηγάκης εξηγεί στους υποψηφίους γιατί η επιλογή σχολής δεν πρέπει να γίνεται με κριτήριο μόνο τη βάση εισαγωγής.

Ενόψει της συμπλήρωσης και υποβολής του Μηχανογραφικού 2026, οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν υψηλές βαθμολογίες δέχονται αυξημένη πίεση να επιλέξουν μια σχολή μόνο με βάση το κύρος και τη βάση εισαγωγής της γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους για την μελλοντική τους πορεία σε αυτή τη σχολή.

Ειδικότερα, ο μαθητικός και εκπαιδευτικός αναλυτής Στράτος Στρατηγάκης εφιστά την προσοχή των υποψηφίων επισημαίνοντας ότι η λογική του «μην χαραμίσεις τα μόριά σου» μπορεί να οδηγήσει σε επιλογές που δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές επιθυμίες και στα ενδιαφέροντα των νέων. Η επιλογή μιας σχολής δεν πρέπει να αποτελεί μια απλή «εξαργύρωση» της υψηλής βαθμολογίας, αλλά μια συνειδητή απόφαση που συνδέει τις σπουδές με τις κλίσεις, τις δυνατότητες και τους επαγγελματικούς στόχους κάθε υποψηφίου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα σύμφωνα με τον κ. Στρατηγάκη η Ιατρική. «Η Ιατρική Αθήνας είναι, για παράδειγμα, μία αντικειμενικά εξαιρετική σχολή που έχει πολύ καλή θέση στις διεθνείς κατατάξεις. Για κάποιον υποψήφιο που δεν ενδιαφέρεται για σπουδές Ιατρικής είναι παντελώς αδιάφορη παρά τη δεδομένη αξία της. Υπάρχει συνεπώς η αντικειμενική και η υποκειμενική αξία» σημειώνει.

Σύμφωνα με τον κ. Στρατηγάκη, το βασικό λάθος είναι η σύγχυση ανάμεσα στη ζήτηση μιας σχολής και στην πραγματική της αξία. Η βάση εισαγωγής αποτελεί έναν δείκτη ζήτησης και δείχνει τα μόρια του τελευταίου υποψηφίου που εισήχθη. Δεν αποτελεί, όμως, από μόνη της μέτρο της επιστημονικής αξίας ή της καταλληλότητας μιας σχολής για κάθε μαθητή.

Μια σχολή μπορεί να έχει υψηλή βάση επειδή βρίσκεται στην επικαιρότητα, επειδή προσφέρει επαγγελματικό κύρος, επειδή ανήκει σε ένα μεγάλο πανεπιστήμιο ή επειδή βρίσκεται σε μια μεγάλη πόλη. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αποτελεί την καλύτερη επιλογή για όλους τους υποψηφίους.

Η αξία μιας σχολής έχει και προσωπική διάσταση. Μια σχολή μπορεί να θεωρείται εξαιρετική σε ακαδημαϊκό επίπεδο, αλλά να μην ταιριάζει σε έναν νέο που δεν ενδιαφέρεται για το συγκεκριμένο αντικείμενο. Αντίθετα, μια σχολή με χαμηλότερη βάση μπορεί να αποτελέσει την ιδανική επιλογή για έναν φοιτητή που έχει πραγματικό ενδιαφέρον και διάθεση να εξελιχθεί σε αυτόν τον τομέα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το γεγονός ότι αρκετοί αριστούχοι επιλέγουν σχολές με χαμηλότερη βάση από τα μόρια που συγκέντρωσαν. Δεν θεωρούν ότι «χάνουν» μόρια, αλλά ακολουθούν το αντικείμενο που πραγματικά επιθυμούν να σπουδάσουν.

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Όπως σημειώνει ο κ. Στράτος Στρατηγάκης «Οι σχολές των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών είναι της μόδας διότι βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογικής εξέλιξης. Η Νομική θεωρείται η ναυαρχίδα των θεωρητικών επιστημών. Αυτό την κάνει ελκυστική για τους υποψηφίους. Ο δεύτερος λόγος είναι το Πανεπιστήμιο που είναι η έδρα της σχολής. Αν είναι σ’ αυτά που βρίσκονται ψηλά στις κατατάξεις, αν βρίσκεται κοντά στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη τότε η ζήτηση είναι μεγάλη. Τρίτος λόγος είναι το κύρος του Πανεπιστημίου. Το Μετσόβιο έχει πολύ υψηλό κύρος, πράγμα που αυξάνει τη ζήτηση για σπουδές σ’ αυτό. Η υψηλή βάση αποτελεί, για κάποιους, παράγοντα επιλογής, διότι θα καμαρώνουν ότι πέτυχαν σε μία τόσο υψηλόβαθμη σχολή.»

Η επιλογή μιας σχολής μόνο λόγω της υψηλής βάσης μπορεί, σύμφωνα με τον κ. Στρατηγάκη, να οδηγήσει σε λανθασμένες αποφάσεις. Υπάρχουν φοιτητές που εγκαταλείπουν ή καθυστερούν σημαντικά τις σπουδές τους επειδή οδηγήθηκαν σε μια σχολή που δεν ήταν δική τους επιλογή, αλλά αποτέλεσμα κοινωνικής πίεσης.

«Οι πρώτοι στις σχολές τους συνήθως τελειώνουν πρώτοι και σταδιοδρομούν με επιτυχία», σημειώνει, υπογραμμίζοντας ότι η επιτυχία δεν εξαρτάται μόνο από τα μόρια εισαγωγής, αλλά κυρίως από το ενδιαφέρον, την προσπάθεια και την αγάπη για το αντικείμενο σπουδών.

Σύμφωνα με την άποψή του «Η Φιλολογία της Αθήνας είχε το 2025 βάση μόλις 11.304 μόρια αλλά ο πρώτος επιτυχών είχε 19.354 μόρια, είχε, δηλαδή, 8.050 μόρια πάνω από τη βάση της σχολής. Του αξίζουν συγχαρητήρια που ακολούθησε τον δρόμο της καρδιάς του και επέλεξε αυτό που πραγματικά ήθελε να σπουδάσει, κλείνοντας τα αυτιά του στις διάφορες σειρήνες που θα του έλεγαν να μη χαραμίζει τα μόριά του και να πάει στη Νομική ή την Ψυχολογία. Να θυμίσουμε εδώ ότι η Νομική Αθήνας είχε ένα πολύ μεγάλο αριθμό φοιτητών που είχαν ξεπεράσει τα 8 χρόνια φοίτησης χωρίς πτυχίο, είχαν, δηλαδή, παρατήσει τις σπουδές τους. Πρόκειται, υποθέτω, για τα παιδιά που πήγαν στη Νομική διότι είχαν τα μόρια για να μπουν και όχι γιατί ήθελαν σπουδές Νομικής».

Το μήνυμα προς τους υποψηφίους του Μηχανογραφικού 2026 είναι σαφές «Η σωστή επιλογή δεν είναι απαραίτητα η σχολή με τη μεγαλύτερη βάση, αλλά εκείνη που ανταποκρίνεται στις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τους στόχους του κάθε νέου.»

Τα μόρια αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά δεν πρέπει να μετατρέπονται σε έναν αριθμό που καθορίζει τη ζωή ενός φοιτητή. Η καλύτερη επιλογή είναι αυτή που οδηγεί σε σπουδές με ουσιαστικό ενδιαφέρον και σε μια μελλοντική επαγγελματική πορεία με πραγματικές προοπτικές.