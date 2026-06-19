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Στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε κατά 0,17% και έκλεισε στις 2.848 μονάδες.

Θετικό πρόσημο διατήρησε το Χρηματιστήριο Αθηνών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 2.475 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,17%.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε κέρδη 2,24%, παραμένοντας σε τροχιά προσέγγισης των 2.500 μονάδων.

Η αξία των συναλλαγών εκτοξεύθηκε στα 457,38 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των αναδιαρθρώσεων χαρτοφυλακίων που συνδέονται με τις εξαμηνιαίες αναθεωρήσεις των δεικτών FTSE Russell και STOXX, ενώ ο όγκος διαμορφώθηκε στα 96,52 εκατ. τεμάχια. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν 49 πακέτα συνολικής αξίας 103 εκατ. ευρώ. Σε επίπεδο αγοράς, 62 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 41 υποχώρησαν και 33 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε κατά 0,17% και έκλεισε στις 2.848 μονάδες. Η Eurobank ξεχώρισε με άνοδο 2,80%, ενώ θετικά κινήθηκαν η Εθνική Τράπεζα (+0,58%), η Τράπεζα Κύπρου (+0,60%), η Optima Bank (+0,39%) και η Credia (+0,16%). Αντίθετα, απώλειες σημείωσαν η Alpha Bank (-0,34%) και η Τράπεζα Πειραιώς (-0,32%).

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE Large Cap έκλεισε στις 6.290 μονάδες με οριακά κέρδη, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 1,40% στις 3.209 μονάδες.

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Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, τις μεγαλύτερες ανόδους κατέγραψαν οι ElvalHalcor (+14,19%), Viohalco (+9,11%), Aktor (+3,44%), Cenergy (+3,41%), Lamda Development (+3,41%) και ΕΥΔΑΠ (+2,67%). Στον αντίποδα, πιέσεις δέχθηκαν τα ΕΛΠΕ (-2,10%) και η Titan (-1,48%).

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση ξεχώρισαν οι ΑΔΜΗΕ (+5,36%), ΑΒΑΞ (+4,30%), Ελλάκτωρ (+3,65%) και Κρι Κρι (+3,17%). Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών παρουσίασαν η ΔΕΗ με 57,08 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 46,07 εκατ. ευρώ.

Τις μεγαλύτερες ημερήσιες αποδόσεις κατέγραψαν οι ElvalHalcor (+14,19%) και Viohalco (+9,11%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν η Ξυλεμπορία (π) (-6,67%) και η Mermeren (-4,43%).