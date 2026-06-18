Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.471 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,52%.

Με ήπια διόρθωση ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους επενδυτές να προχωρούν σε επιλεκτικές κατοχυρώσεις κερδών.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.471 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,52%, ενώ ο τζίρος διαμορφώθηκε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, φτάνοντας τα 362 εκατ. ευρώ. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε σε 52,12 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω 18 πακέτων διακινήθηκαν κεφάλαια ύψους 36,09 εκατ. ευρώ. Στο σύνολο της αγοράς, 52 μετοχές έκλεισαν με άνοδο, 58 υποχώρησαν και 26 παρέμειναν αμετάβλητες, αποτυπώνοντας μια ισορροπημένη εικόνα με ελεγχόμενες ρευστοποιήσεις.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η εικόνα ήταν μικτή, με τις τραπεζικές μετοχές να δέχονται πιέσεις και επιλεγμένους τίτλους να κινούνται ισχυρά ανοδικά. Πρωταγωνίστρια της ανόδου ήταν η Aktor, η οποία ενισχύθηκε κατά 6,03%, ενώ ακολούθησαν η ΕΥΔΑΠ με κέρδη 3,75%, η Τράπεζα Κύπρου με 1,43% και η Allwyn με 1,39%.

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες απώλειες μεταξύ των blue chips κατέγραψαν η Eurobank με πτώση 2,48%, η Alpha Bank με 2,18%, η ΔΕΗ με 1,97%, η Motor Oil με 1,06% και η Viohalco με 1,03%.

Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η συναλλακτική δραστηριότητα στις τραπεζικές μετοχές. Η Πειραιώς κατέγραψε τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών με 10,52 εκατ. μετοχές και αξία συναλλαγών 98,74 εκατ. ευρώ, ενώ ακολούθησε η Eurobank με 8,94 εκατ. μετοχές. Σε επίπεδο αξίας συναλλαγών, δεύτερη σε τζίρο ήταν η ΔΕΗ με 39,71 εκατ. ευρώ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τη μεγαλύτερη άνοδο στην αγορά σημείωσαν οι μετοχές της Λανακάμ (+6,38%) και της Aktor (+6,03%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψαν η Prodea (-5,00%) και η Mermeren (-4,82%).