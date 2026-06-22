Επιστήμονες εντόπισαν τα νευρωνικά κύτταρα που συνθέτουν τον λόγο.

Η ανθρώπινη γλώσσα αποτελεί μία από τις πιο εντυπωσιακές γνωστικές ικανότητες του είδους μας. Με έναν περιορισμένο αριθμό λέξεων μπορούμε να δημιουργήσουμε άπειρους συνδυασμούς νοημάτων, να περιγράψουμε αφηρημένες έννοιες, να μεταδώσουμε γνώσεις και να εκφράσουμε συναισθήματα.

Παρά τη θεμελιώδη σημασία της για τον ανθρώπινο πολιτισμό, οι ακριβείς νευρωνικοί μηχανισμοί που επιτρέπουν αυτή τη μοναδική ικανότητα παρέμεναν μέχρι σήμερα σε μεγάλο βαθμό άγνωστοι.

Μια νέα πρωτοποριακή μελέτη από ερευνητές του Γενικού Νοσοκομείου της Μασαχουσέτης και συνεργαζόμενων ιδρυμάτων έρχεται τώρα να φωτίσει αυτό το μυστήριο.

Για πρώτη φορά οι επιστήμονες κατάφεραν να παρακολουθήσουν τη δραστηριότητα μεμονωμένων νευρώνων στον ανθρώπινο εγκέφαλο την ώρα που οι άνθρωποι παρήγαν φυσικό λόγο, αποκαλύπτοντας ένα εντυπωσιακά εξειδικευμένο «δίκτυο εργατών της γλώσσας».

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε οκτώ ασθενείς με επιληψία, οι οποίοι είχαν υποβληθεί σε εμφύτευση ειδικών ηλεκτροδίων για κλινικούς λόγους. Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησής τους οι ασθενείς παρέμεναν σε πλήρη εγρήγορση και μπορούσαν να μιλούν φυσιολογικά.

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Αυτή η μοναδική συνθήκη επέτρεψε στους ερευνητές να καταγράψουν τη δραστηριότητα 579 μεμονωμένων νευρώνων ενώ οι συμμετέχοντες παρήγαν αυθόρμητο λόγο. Συνολικά αναλύθηκαν περισσότερες από 10.000 λέξεις και σχεδόν 1.900 προτάσεις, δημιουργώντας μία από τις πιο λεπτομερείς χαρτογραφήσεις της γλώσσας που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στον ανθρώπινο εγκέφαλο.

Σε αντίθεση με τις συμβατικές απεικονιστικές τεχνικές, όπως η λειτουργική μαγνητική τομογραφία, η συγκεκριμένη μέθοδος επιτρέπει την παρατήρηση της λειτουργίας του εγκεφάλου σε επίπεδο μεμονωμένου νευρώνα.

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι διαφορετικοί νευρώνες αναλαμβάνουν πολύ συγκεκριμένες γλωσσικές αποστολές.

Ορισμένα κύτταρα ενεργοποιούνται λίγο πριν την εκφορά ενός ουσιαστικού, ενώ άλλα παρουσιάζουν αυξημένη δραστηριότητα όταν πλησιάζει το τέλος μιας φράσης. Κάποιοι νευρώνες παρακολουθούν τις γραμματικές σχέσεις μεταξύ των λέξεων, ενώ άλλοι κωδικοποιούν τη συντακτική δομή ολόκληρων προτάσεων.

Με άλλα λόγια, η παραγωγή λόγου μοιάζει περισσότερο με μια καλοκουρδισμένη ορχήστρα παρά με μια γενικευμένη ενεργοποίηση του εγκεφάλου.

Κάθε ομάδα νευρώνων παίζει τον δικό της ρόλο και όλες μαζί συνθέτουν αυτό που τελικά εκφράζουμε ως λόγο.

Σημασία και γραμματική: δύο ξεχωριστοί κόσμοι

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα της μελέτης αφορά τον διαχωρισμό μεταξύ σημασιολογίας και σύνταξης.

Οι επιστήμονες παρατήρησαν ότι ορισμένοι νευρώνες εξειδικεύονται στην επεξεργασία της σημασίας των λέξεων και των εννοιών που αυτές μεταφέρουν. Άλλοι, αντίθετα, ασχολούνται κυρίως με τους γραμματικούς κανόνες, τη σειρά των λέξεων και τη δομή των προτάσεων.

Η επικάλυψη αυτών των δύο κατηγοριών είναι περιορισμένη, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος διατηρεί σε μεγάλο βαθμό ξεχωριστά συστήματα για την κατανόηση του «τι λέγεται» και του «πώς λέγεται».

Για να ερμηνεύσουν τα δεδομένα, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν σύγχρονα μοντέλα επεξεργασίας φυσικής γλώσσας, παρόμοια με εκείνα που χρησιμοποιούνται στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η σύγκριση αποκάλυψε μια αξιοσημείωτη ομοιότητα. Τόσο οι βιολογικοί νευρώνες όσο και τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα φαίνεται να βασίζονται σε ένα σχετικά περιορισμένο γλωσσικό «παράθυρο» συμφραζομένων, περίπου πέντε προηγούμενων λέξεων, για να προβλέψουν ή να κατανοήσουν τι ακολουθεί.

Αν και οι μηχανισμοί λειτουργίας τους διαφέρουν ριζικά, το εύρημα υποδηλώνει ότι ορισμένες βασικές αρχές επεξεργασίας της γλώσσας μπορεί να είναι κοινές τόσο στους βιολογικούς όσο και στους τεχνητούς υπολογιστικούς μηχανισμούς.

Η μελέτη επιβεβαίωσε επίσης κάτι που οι νευροεπιστήμονες υποψιάζονταν εδώ και δεκαετίες: η γλωσσική επεξεργασία είναι κυρίως αριστερόπλευρη.

Παρότι γλωσσικά σχετικοί νευρώνες εντοπίστηκαν σε διάφορες περιοχές του μετωπιαίου και κροταφικού λοβού, η ικανότητά τους να κωδικοποιούν γλωσσικές πληροφορίες ήταν σημαντικά ισχυρότερη στο αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου.

Παράλληλα, οι ερευνητές χαρτογράφησαν τη γλώσσα σε τρία διαφορετικά επίπεδα: σε επίπεδο των μεμονωμένων κυττάρων, σε επίπεδο των τοπικών νευρωνικών δικτύων και σε επίπεδο των ευρύτερων εγκεφαλικών περιοχών.

Πέρα από τη θεμελιώδη επιστημονική της αξία, τα ευρήματα της μελέτης μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη νέων θεραπειών για γλωσσικές διαταραχές, στην καλύτερη κατανόηση παθήσεων όπως η αφασία και η νόσος Αλτσχάιμερ, αλλά και στη δημιουργία πιο προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης εμπνευσμένων από τη βιολογία του ανθρώπινου εγκεφάλου.

Για πρώτη φορά, οι επιστήμονες δεν παρατηρούν απλώς ποιες περιοχές του εγκεφάλου ενεργοποιούνται όταν μιλάμε. Παρακολουθούν τα ίδια τα κύτταρα που συνθέτουν τη γλώσσα, αποκαλύπτοντας τα θεμελιώδη δομικά στοιχεία μιας ικανότητας που βρίσκεται στον πυρήνα της ανθρώπινης νοημοσύνης.