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Αμέσως σήμανε συναγερμός από τις αρχές της Νέας Υόρκης.

Υπό κράτηση τέθηκε ένας άνδρας στη Νέα Υόρκη αφού έβαλε φωτιά, άναψε πυροτεχνήματα ενώ κρατούσε όπλο έξω από ομοσπονδιακό κτίριο στο Μανχάταν, όπου στεγάζονται τα δικαστήρια για τις υποθέσεις των μεταναστών.

Οι αρχές δεν έδωσαν στη δημοσιότητα τον όνομα του συλληφθέντος ούτε λεπτομέρειες για το κίνητρό του.

Το αστυνομικό τμήμα της Νέας Υόρκης ανέφερε ότι το περιστατικό συνέβη περίπου στις 8:30 το πρωί (τοπική ώρα). Ένα άτομο μεταφέρθηκε με ελαφρά τραύματα στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την αστυνομία.

{https://x.com/TheInsiderPaper/status/2079222132836385051}

«Σήμερα το πρωί ένα άτομο χρησιμοποίησε εμπρηστικό μηχανισμό έξω από την οδό 26 Federal Plaza», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών. «Το άτομο έχει τεθεί υπό κράτηση» πρόσθεσε. Το περιστατικό ερευνά η αντιτρομοκρατική υπηρεσία.

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Σε σχετικό βίντεο που αναρτήθηκε από το Freedom News TV, απεικονίζονται αξιωματούχοι να τρέχουν εκτός του κτιρίου την ώρα που φαίνεται πυκνός καπνός στο σημείο. Στη συνέχεια οι αστυνομικοί φαίνεται να ρίχνουν έναν άνδρα στο έδαφος, πριν τον συλλάβουν.

{https://www.youtube.com/watch?v=LSrN4dNdj_8}

Με πληροφορίες των NYTimes