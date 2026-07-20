Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (20/07) σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στον Πειραιά, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.
Η φωτιά εκδηλώθηκε στον 1ο όροφο της πολυκατοικίας στις 18:45 επί της οδού Καλλιγά και Χαριλάου Τρικούπη, με την επιχείρηση κατάσβεσης να είναι σε εξέλιξη.
Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, ενώ οι κάτοικοι έχουν εκκενώσει τα διαμερίσματά τους στις διπλανές πολυκατοικίες.
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Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI