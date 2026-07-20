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Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση, ενώ δεν απειλούνται οικίες.

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (20/07) στον δήμο Δέλτα στη Θεσσαλονίκη, σε χαμηλή βλάστηση.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση. Συγκεκριμένα έσπευσαν στο σημείο 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, ενώ από άερος επιχειρούν 2 ελικόπτερα.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2079226509869437005}

Η Πυροσβεστικής ενημερώθηκε για τη φωτιά στις 17:45, ενώ δεν απειλούνται σπίτια. Κοντά στο μέτωπο υπάρχουν επιχειρήσεις, όμως δεν κινδυνεύουν από τις φλόγες.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

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Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.:45