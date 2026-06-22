Η επικαιροποίηση των οδηγιών ενισχύει την ασφάλεια δικαίου και τη διαφάνεια στις συναλλαγές με τα τελωνεία, διασφαλίζει την ενιαία αντιμετώπιση όλων των αιτημάτων από τις αρμόδιες αρχές και συμβάλλει στη μείωση της γραφειοκρατίας και στην ταχύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων.

Σε διευκρινίσεις και απλοποιήσεις για τη χορήγηση δασμοφορολογικών απαλλαγών λόγω μεταφοράς συνήθους κατοικίας (μετοικεσίας) προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με στόχο τη διευκόλυνση των πολιτών που μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα και τη διασφάλιση της ομοιόμορφης αντιμετώπισης των σχετικών αιτημάτων από τις τελωνειακές αρχές.

Με τη νέα εγκύκλιο του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, με αριθμό Ε.2027/2026, παρέχονται αναλυτικές οδηγίες και πρακτικά παραδείγματα για την εφαρμογή των διατάξεων του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (άρθρο 157 του ν. 5222/2025), δίνοντας λύσεις σε ζητήματα που απασχολούσαν διαχρονικά τους ενδιαφερόμενους.

Η εγκύκλιος αποσαφηνίζει τις προϋποθέσεις που αφορούν τα μέσα μεταφοράς, παρέχοντας σαφείς κατευθύνσεις για την απαιτούμενη εξάμηνη χρήση οχημάτων και λοιπών μέσων μεταφοράς από τους μετοικούντες, καθώς και για τη διαδικασία ταξινόμησής τους στην Ελλάδα. Παράλληλα, ξεκαθαρίζεται ότι η απαλλαγή χορηγείται πλέον σε κάθε φυσικό πρόσωπο ξεχωριστά και όχι συνολικά ανά οικογένεια, προσαρμόζοντας το πλαίσιο στις σύγχρονες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στον προσδιορισμό της «συνήθους κατοικίας», με την εισαγωγή σαφών κριτηρίων που βασίζονται στο μόνιμο κέντρο συμφερόντων του προσώπου, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τους προσωπικούς όσο και τους επαγγελματικούς δεσμούς του. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η αποφυγή παρερμηνειών και η ενιαία εφαρμογή της νομοθεσίας.

Εργαζόμενοι που υπηρέτησαν στο εξωτερικό

Παράλληλα, αποσαφηνίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις περί μετοικεσίας για εργαζόμενους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα που υπηρέτησαν στο εξωτερικό στο πλαίσιο απόσπασης ή υπηρεσιακής αποστολής.

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Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, η επικαιροποίηση των οδηγιών ενισχύει την ασφάλεια δικαίου και τη διαφάνεια στις συναλλαγές με τα τελωνεία, διασφαλίζει την ενιαία αντιμετώπιση όλων των αιτημάτων από τις αρμόδιες αρχές και συμβάλλει στη μείωση της γραφειοκρατίας και στην ταχύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων.

Η Αρχή επισημαίνει ότι με την έναρξη ισχύος της νέας εγκυκλίου καταργούνται όλες οι προηγούμενες σχετικές οδηγίες, δημιουργώντας ένα ενιαίο, σύγχρονο και επικαιροποιημένο πλαίσιο αναφοράς για τις περιπτώσεις μετοικεσίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521, είτε τηλεφωνικά στο 1521 χωρίς χρέωση, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 07:00 έως 20:00, είτε ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας my1521, επιλέγοντας «Θέματα Τελωνείων», «Ιδιώτες» και «Μετοικούντες».