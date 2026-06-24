Η νέα πρόβλεψη σημαίνει ότι από την ίδια ημερομηνία οι αποδείξεις λιανικής πώλησης δεν θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιούνται ως απλοποιημένα τιμολόγια.

Στην καθιέρωση νέων υποχρεωτικών στοιχείων για τα απλοποιημένα τιμολόγια χονδρικής πώλησης ενεργειακών προϊόντων προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και τη διευκόλυνση της ταυτοποίησης των πραγματικών αντισυμβαλλομένων στις σχετικές συναλλαγές.

Σύμφωνα με την απόφαση Α.1129/2026 του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, από την 1η Ιανουαρίου 2027 τα απλοποιημένα τιμολόγια πώλησης που εκδίδονται από επιχειρήσεις εμπορίας πετρελαιοειδών θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνουν τόσο τα στοιχεία που προβλέπονται από τον νόμο 4308/2014 για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ), όσο και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του πελάτη.

Τι αλλάζει για τις αποδείξεις λιανικής

Η νέα πρόβλεψη σημαίνει ότι από την ίδια ημερομηνία οι αποδείξεις λιανικής πώλησης δεν θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιούνται ως απλοποιημένα τιμολόγια για τις συγκεκριμένες συναλλαγές, γεγονός που μεταβάλλει το ισχύον πλαίσιο έκδοσης παραστατικών στον κλάδο των καυσίμων.

Όπως επισημαίνει η ΑΑΔΕ, η ρύθμιση ενισχύει την ιχνηλασιμότητα των συναλλαγών και συμβάλλει στη θωράκιση της φορολογικής συμμόρφωσης των επιχειρήσεων, περιορίζοντας φαινόμενα καταχώρισης δαπανών από οντότητες που δεν αποτελούν τους πραγματικούς συμβαλλομένους.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία εξυπηρέτησης φορολογουμένων my1521, είτε τηλεφωνικά στο 1521, χωρίς χρέωση, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 07:00 έως 20:00, είτε ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας my1521, επιλέγοντας τις ενότητες «Θέματα Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων & myDATA» και στη συνέχεια «Θέματα Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ)».