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Έως τις 15 Ιουλίου η προθεσμία.

Σε λειτουργία τέθηκε από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα loipoepikouriko.moh.gov.gr για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στους ηλεκτρονικούς καταλόγους του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ).

Η διαδικασία αφορά την πρώτη ενεργοποίηση της εφαρμογής για το 2026, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις να εγγραφούν στους σχετικούς καταλόγους.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση, επιλέγοντας μία Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ), μία κατηγορία, έναν κλάδο και μία ειδικότητα, σύμφωνα με τα προσόντα που διαθέτει.

Παράλληλα, έχει τη δυνατότητα να δηλώσει έως πέντε φορείς που υπάγονται στη γεωγραφική αρμοδιότητα της ΥΠΕ που επέλεξε.

Σημειώνεται ότι όσοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε ισχύοντες ηλεκτρονικούς καταλόγους από προηγούμενη ενεργοποίηση (αρχική ή συμπληρωματική) δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε νέα συμπληρωματική ενεργοποίηση της εφαρμογής.

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Μέχρι πότε οι αιτήσεις

Η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων λήγει την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 και ώρα 14:00.

Μετά την εκπνοή της προθεσμίας δεν θα είναι δυνατή η υποβολή νέων αιτήσεων για τον συγκεκριμένο κύκλο, γι' αυτό οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ολοκληρώσουν εγκαίρως τη διαδικασία.