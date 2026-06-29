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Νέο επεισόδιο απόψε στις 21:00.

Όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο του Grand Hotel

Η Αλίκη και ο Πέτρος ξεκινούν τη νέα τους ζωή και σχεδιάζουν το ταξίδι του μέλιτος, αναζητώντας λίγες στιγμές ηρεμίας μακριά από όλους.

Όμως τα στοιχεία που έχει βρει ο Χρόνης εναντίον του Ρήγα, δεν αφήνουν περιθώριο για καθυστερήσεις. Έτσι, ο Άρης και ο Πέτρος αναλαμβάνουν να τον παρακολουθούν στενά, φοβούμενοι πως θα εξαφανιστεί πριν προλάβει η αστυνομία να κινηθεί εναντίον του.

Η Κυβέλη συνειδητοποιεί πως δεν αντέχει να το σκάσει για δεύτερη φορά με τον Ρήγα.

Η ζωή που ονειρεύτηκε μαζί του μοιάζει πλέον να χάνεται, καθώς ο φόβος, τα ψέματα και οι συνέπειες των πράξεών του απειλούν να τους διαλύσουν οριστικά.

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Στα προσφυγικά, το δάνειο για τα νέα σπίτια προχωρά, οι πληγές αρχίζουν να κλείνουν και ο Χαραλάμπης με τη Θεώνη ξαναβρίσκουν σιγά σιγά την ελπίδα για το μέλλον.

Ο Ρήγας, τελικά, συλλαμβάνεται και αυτή τη φορά τα πράγματα δείχνουν πολύ άσχημα γι’ αυτόν…

{https://www.youtube.com/watch?v=aPEQwaQtj3Q}