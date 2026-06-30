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Απόψε στις 21:00.

Όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο του Grand Hotel

Ο Ρήγας, για να σώσει τον εαυτό του, αποκαλύπτει στον Χρόνη ότι ήταν μάρτυρας στη δολοφονία της βαρόνης και είδε με τα μάτια του την Σοφία να τη σκοτώνει…

Η Κυβέλη, μη γνωρίζοντας ότι ο Ρήγας πρόκειται να καταθέσει εναντίον της κόρης της, προσπαθεί να του βρει δικηγόρο, αλλά όλες οι πόρτες είναι κλειστές.

Η χαριστική βολή έρχεται όταν μαθαίνει από τον Σαλαμπάση τι έχει σκοπό να κάνει ο Ρήγας…

Η οργή της για το ψέμα και την προδοσία του Ρήγα θα προκαλέσει απανωτές αποκαλύψεις…

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ο Πέτρος, η Αλίκη και οι δικοί τους άνθρωποι, τρελοί από χαρά, γιορτάζουν την προφυλάκιση του Ρήγα. Ο ενθουσιασμός τους κορυφώνεται όταν εμφανίζεται μπροστά τους η Δέσποινα.

Η Κυβέλη βλέπει τον κόσμο της να καταρρέει μέσα σε λίγες στιγμές και παίρνει μια απόφαση που κανείς ποτέ δε θα φανταζόταν…

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