Όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο του Grand Hotel
Ο Ρήγας, για να σώσει τον εαυτό του, αποκαλύπτει στον Χρόνη ότι ήταν μάρτυρας στη δολοφονία της βαρόνης και είδε με τα μάτια του την Σοφία να τη σκοτώνει…
Η Κυβέλη, μη γνωρίζοντας ότι ο Ρήγας πρόκειται να καταθέσει εναντίον της κόρης της, προσπαθεί να του βρει δικηγόρο, αλλά όλες οι πόρτες είναι κλειστές.
Η χαριστική βολή έρχεται όταν μαθαίνει από τον Σαλαμπάση τι έχει σκοπό να κάνει ο Ρήγας…
Η οργή της για το ψέμα και την προδοσία του Ρήγα θα προκαλέσει απανωτές αποκαλύψεις…
Ο Πέτρος, η Αλίκη και οι δικοί τους άνθρωποι, τρελοί από χαρά, γιορτάζουν την προφυλάκιση του Ρήγα. Ο ενθουσιασμός τους κορυφώνεται όταν εμφανίζεται μπροστά τους η Δέσποινα.
Η Κυβέλη βλέπει τον κόσμο της να καταρρέει μέσα σε λίγες στιγμές και παίρνει μια απόφαση που κανείς ποτέ δε θα φανταζόταν…
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