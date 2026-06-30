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Σύμφωνα με μαρτυρίες, το άτυχο τετράποδο ήταν εγκλωβισμένο στο όχημα για πάνω από 4 ώρες.

Στη σύλληψη μιας 48χρονης προχώρησαν οι αρχές στη Βάρη, έπειτα από καταγγελία για κακοποίηση ζώου.

Πολίτης ειδοποίησε την Άμεση Δράση το μεσημέρι της Δευτέρας πως στη διασταύρωση των οδών Ευελπίδων και Μυκόνου βρισκόταν ένας σκύλος δεμένος και κλειδωμένος μέσα σε ΙΧ, με εμφανή σημάδια θερμοπληξίας.

Φτάνοντας στο σημείο, οι αστυνομικοί εντόπισαν το ζώο ανάσκελα και χωρίς να αντιδρά. Για να το σώσουν, έσπασαν δύο τζάμια του οχήματος.

Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε η ιδιοκτήτρια, η οποία αρνήθηκε να συνεργαστεί και προσπάθησε να διαφύγει με το αυτοκίνητό της. Οι αστυνομικοί την ακινητοποίησαν παίρνοντας τα κλειδιά και την προσήγαγαν.

Το άτυχο τετράποδο μεταφέρθηκε σε κοντινό pet shop για τις πρώτες βοήθειες, με τους υπαλλήλους να επιβεβαιώνουν ότι το ζώο ήταν εγκλωβισμένο για τουλάχιστον τέσσερις ώρες.

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Με εντολή Εισαγγελέα, η 48χρονη συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί ζώων συντροφιάς, ενώ της αφαιρέθηκε οριστικά η κηδεμονία του σκύλου.